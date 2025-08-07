בשורה טובה למהדרין בכשרות בפתח ימי בין הזמנים: בימים אלה מתפרסמת הרשימה העדכנית של למעלה מ-150 מסעדות, בתי עסק לממכר קפה וקונדיטוריות הפועלים תחת מערכת הכשרות המהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, בכל רחבי הארץ. הרשימה המקיפה, הפרושה מצפון ועד דרום, מאפשרת למשפחות לתכנן את הנופש ואת הטיולים המשפחתיים תוך ידיעה ברורה וביטחון מלא שיוכלו ליהנות מארוחות איכותיות בכשרות בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, בראשות רבי פנחס לייבוש פאדווא.

מאחורי הרשימה עומדת עבודת נמלים יומיומית של מערכת הכשרות המהודרת, שאל שורותיה צורפו בשנים האחרונות רבנים פוסקים בעלי שיעור קומה ומפקחי כשרות בעלי ניסיון רב בעולם כשרות המזון, לצד משגיחי כשרות יראים ושלמים העוסקים במלאכת הקודש בכל ימות השנה, תחת הנהגתו של רבי פנחס ליבוש פאדווא, גא"בד שומרי הדת אנטוורפן.

מערכת הפיקוח הרחבה מקיפה מאות מפעלים ויבואנים המספקים אלפי מוצרים בכשרות בד"ץ חוג חת"ס פ"ת שהינו למהדרין מן המהדרין, כאשר כל הכרעה מובאת לפתחו של הרב פאדווא.

כך, במפעלי המזון הפועלים תחת השגחת הבד"ץ מתקיים פיקוח מתמיד שכולל בחינה מדוקדקת של חומרי הגלם, מעקב אחר תהליכי הייצור והקפדה על הפרשת תרומות ומעשרות בסטנדרטים המחמירים ביותר. במפעלי המשקאות, למשל, עוברים כל הרכיבים הטבעיים והסירופים בדיקה יסודית, כאשר תהליך הסטריליזציה נעשה ברמה מקסימלית תחת פיקוח צמוד, ובהשגחה מתמדת שמתחילה בבדיקת חומרי הגלם ומסתיימת בחותם המהודר של בד"ץ חוג חת"ס פ"ת על כל מוצר.

לצד המפעלים פועלים מאות בתי עסק כשרים למהדרין לממכר מזון, החל מבתי עסק לממכר קפה ומאפים, ועד לחנויות מזון מהיר ומסעדות, חלביות, דגים או בשריות. מערכת הפיקוח המדוקדק מתאפיינת בתקשורת רצופה בין כל הגורמים בשרשרת. כל מידע מהשטח מגיע במהירות אל הגורמים העליונים, מהמשגיחים בשטח ועד למפקחים ובראשם הרב פדווא, וכך מתאפשרת תגובה מיידית לכל בעיה או שאלה. רשת המשגיחים והמפקחים עוברת הכשרה מתמדת ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם הנהלת הבד"ץ, כאשר הקשר עם הגר"פ פאדווא כגדול העומד על גבם הינו רציף ויומיומי ואין החלטה שמתקבלת ללא אישורו הישיר.

מערכת פיקוח הדוקה זו, מאפשרת גם לנוסעים ברחבי הארץ בכל ימות השנה, וכן למשפחות היוצאות להינפש בבין הזמנים, ליהנות מפירות הכשרות המהודרת הפזורים בכל נקודה על המפה.

המשפחות המתכננות חופשת בין הזמנים יוכלו לקבל את הרשימה המלאה והעדכנית של בתי העסק הכשרים במשרדי בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה בטלפון 03-931-7040 או באתר : https://csofer.org/ כאשר הרשימה מכילה את המידע המדויק ביותר על המקומות הזמינים לרכישת מזון בכשרות המהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, באזור הנופש.