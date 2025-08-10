המשטרה חוקרת: מי זרק בקבוקי תבערה על ישיבת בעלזא בחיפה?

אירוע חמור התרחש בשכונת נווה שאנן בחיפה, כאשר בקבוקי תבערה הושלכו לעבר ישיבה ברחוב התשעה. למרבה המזל, לא היו נפגעים באירוע, אך נגרם נזק קל לדלת הכניסה של המבנה.

משטרת חיפה פתחה בחקירה מיידית, והחלה באיסוף ממצאים וביצוע סריקות לאיתור החשודים. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה, וכל כיווני החקירה נבחנים.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה פתחו הלילה בחקירה לאחר קבלת דיווח אודות בקבוקי תבערה שהושלכו לעבר 'ישיבה' ברחוב התשעה בחיפה ללא נפגעים. נזק קל נגרם לדלת כניסה.

"שוטרי תחנת חיפה שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח יחד עם חוקרי זיהוי הפלילי, החלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים לצד סריקות מבצעיות אחר חשודים במסגרת החקירה שנפתחה".

תושבים בשכונה מציינים כי מדובר בישיבת 'אוהל יהושע' של חסידות בעלזא, כאשר בין היתר עולה החשש שאולי מדובר באירוע שעשוי להיות קשור לסכסוך פנימי, לאחר שתיעודים של המשגיח בישיבה מכה תלמידים הופצו בעבר ברשתות החברתיות. עם זאת, המשטרה לא אישרה קשר כזה וציינה בהודעתה כי "הרקע לאירוע בבדיקה".

האירוע עורר דאגה רבה בקרב הקהילה המקומית, במיוחד לאור העובדה שהוא התרחש בליל שבת. תושבים הביעו תקווה שהמשטרה תגיע במהרה לחקר האמת ותמנע הישנות מקרים דומים בעתיד.