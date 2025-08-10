כיכר השבת
קהילות 'אחוות תורה' עושות שְׁטַיְגֶען בחופש

במיזם של מחלקת הקהילות בתנועת 'אחוות תורה' הופקה ע"י מחלקת התוכן חוברת תורנית מקיפה ומרתקת בסוגיית "הסכם יששכר זבולון".

בתנועה הפועלת לשילוב תורה בחיי המעשה רואים הזדמנות דווקא בימים אלו.

"זוהי הזדמנות נפלאה לגבש את חברי הקהילה ללימוד משותף בסוגיה מרתקת דווקא בבין הזמנים, דווקא בחופש", מסביר יצחק קוסובסקי-שחור, מנהל הקהילות ומחלקת ההכשרות ב'אחוות תורה'. "זה עוד ערך מוסף שאנחנו מביאים לקהילות שלנו".

תמיכה מלאה לקהילות

קהילות 'אחוות תורה' מקבלות תמיכה מלאה למיזם הכוללת חוברות מודפסות, תקציב לכיבוד קל ומודעה מעוצבת מוכנה לפרסום.

יחד עם זאת אנו מזמינים את הציבור הרחב להנות גם הוא מהתוכן הייחודי שאנחנו מפיקים מעת לעת מציע פנחס איינהורן, סמנכ"ל קהילות ושטח ב'אחוות תורה' ומוסיף "המיזם מבטא את החזון של תנועת 'אחוות תורה' - תורת חיים, הלכה למעשה."

לקבלת החוברת "הסכם יששכר זבולון" הרשמו כעת כאן >>

הזדמנות לקהילות חדשות להצטרף לתנועת 'אחוות תורה'

קהילות המעוניינות להצטרף לרשת הקהילות של תנועת 'אחוות תורה' ולקבל תמיכה רוחנית, ערכית, חברתית וכלכלית, מוזמנות להרשם >>

