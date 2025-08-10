בסיום המיוחד ( צילום: עמותת נצח יהודה )

במלאות 30 ימים לנפילת לוחמי גדוד נצח יהודה, מחזור מרץ 25, נערך בעיר בית שמש אירוע סיום הש"ס לעילוי נשמתם של ארבעת חללי הגדוד שנפלו בלחימה ברצועת עזה: סמ"ר נועם מסגידיאן הי"ד, סמ"ר משה שמואל נול הי"ד, סמ"ר שמעון עמאר הי"ד, וסמל ניבים פרש הי"ד.

את היוזמה ללימוד ולהשלמת הש"ס הובילה עמותת נצח יהודה בשיתוף מפקדי הגדוד. חיילי הגדוד התחלקו ביניהם בלימוד, כאשר כל מחלקה קיבלה מספר מסכתות מתוך הש"ס. בתום תקופה של לימוד אינטנסיבי הושלם הש"ס פעמיים, לעילוי נשמת הנופלים.

את הערב ליווה הזמר אבי אילסון, בניהול מוזיקלי של דודי נחשון ( צילום: יח"צ )

אירוע הסיום התקיים באולם מתנ"ס גוונים בעיר בית שמש, בהשתתפות הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, הרב הראשי לשעבר, הרב דוד לאו, בני המשפחות השכולות, חיילי הגדוד, רבני העמותה, מוטי לייטנר, סגן ראש עיריית בית שמש, חברת מועצת העיר תמי זוסמן, ואורחים נוספים. מאחורי הסורגים: ביקור מפתיע של האדמו"ר אצל ראש כת 'לב טהור' חיים רוזנבוים | 09.08.25 התרגשות בעולם התורני: פרות אדומות הגיעו לבנימין חיים רוזנבוים | 13:30 הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, ערך את סיום המסכת ונשא דברים בפני המשתתפים. בפנייתו לחיילים אמר: "אתם לוחמי נצח יהודה שבמסירות רבה עמלים למען עם ישראל במלחמת מצווה. אתם לומדים משניות ומוסרים עצמכם כדי להיות למען עם ישראל."

אירוע הסיום התקיים באולם מתנ"ס גוונים בעיר בית שמש, בהשתתפות הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף ( צילום: יח"צ )

לבני המשפחות השכולות הוסיף: "והם ימשיכו לחיות בלבבות של עם ישראל שמוקיר להם תודה". במילות פרידה לזכר הנופלים אמר הרב: "תבקשו מבורא עולם נחמה שלמה, כוחות נפש למשפחות ולעם ישראל".

הרב הראשי, הרב דוד יוסף, חיזק את הלוחמים בדברי ברכה על עמידתם במסירות הן בשדה הקרב והן בלימוד התורה, ועודד אותם להמשיך לשלב בין גבורה פיזית לרוחנית למען עם ישראל.

במהלך האירוע ניכרה התרגשות בקרב בני המשפחות השכולות שישבו לצד חיילי הגדוד שלמדו לעילוי נשמת יקיריהם ( צילום: יח"צ )

את הערב ליווה הזמר אבי אילסון, בניהול מוזיקלי של דודי נחשון. האירוע התקיים בשיתוף עמותת נצח יהודה, עיריית בית שמש, מדור חרדים ביבשה וענף חרדים באכ"א, ועמד כולו בסימן של הנצחה רוחנית, המשכיות ואחדות.

במהלך האירוע ניכרה התרגשות בקרב בני המשפחות השכולות שישבו לצד חיילי הגדוד שלמדו לעילוי נשמת יקיריהם, התרגשו עד דמעות למראה המחויבות של חיילי הגדוד להנציח את יקירהן.