הרצוג בכיתת הלימוד עם ממ"מ ראש העיר דודי זלץ ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח אתמול (שלישי) את שנת הלימודים במוסדות החינוך החרדיים, בסיור מיוחד שקיים בעיר ביתר עילית, כאורח הכבוד של ראש העיר מאיר רובינשטיין וסגנו ומ"מ דודי זלץ, בתלמודי תורה בהם קיבלו את פניו בתקיעת שופר, אמירת פרקי תהילים וסליחות.

לסיור התלוו; מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך מר שי קלדרון, סגרה"ע גדליהו אייזנשטיין, סגרה"ע מאיר ברלב, סגרה"ע בעריש שמעיה ובכירי העירייה. את הביקור פתח הנשיא הרצוג בתלמוד תורה 'אהלי מנחם – חב"ד', שם קיבלו הילדים את פניו עם ניגונים חסידיים לחודש אלול. מנהל הת"ת, הרב מענדי כהן, סיפר על השיטה החינוכית הייחודית להכשרת הדור הבא של שלוחי חב"ד. כן נשא דברים המשפיע הרב רוט, ורה"ע. הנשיא סיפר לילדים על הביקור לו זכה אצל הרבי מליובאוויטש, כאשר אביו כיהן כשגריר ישראל בארה"ב, והם הגיעו להקפות בשמחת תורה בבית מדרשו של הרבי – 770, שם החזיק בספר התורה, וקיבל את ברכתו של הרבי. הנשיא סיים עם איחול לתלמידים שיצליחו בלימודים ועם איחול לכלל ישראל, שזכה לשמוע כבר בחודש הקרוב, חודש הרחמים והסליחות, על שחרור החטופים.

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר )

לבקשת המנהל, כתב הנשיא הקדשה מיוחדת לתערוכה שתוצג בקרוב בתלמוד התורה – וכראשי תיבות לשנה הבעל"ט, שנת ה'תשפ"ו, כתב: ת'הא ש'נת פ'דיון שבויים ו'אחדות.

משם המשיכו לת"ת נשמת יהודה שם התקבל ע"י הילדים בשירת 'אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל'. בתוך הכיתות, השתתף הנשיא בלימוד של הילדים וסיפר להם על הקשר הקרוב שלו עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הנשיא השתתף בשיח חינוכי עם הנהלת תלמוד התורה על השיטה החיונית המיוחדת שלהם, התעניין לדעת כיצד משתפים את הילדים במאורעות השנים האחרונות ושמע על המבצע המיוחד שערכו בת"ת לילדים, שהוסיפו זמן לימוד על חשבון ההפסקות, להצלחת עם ישראל.

בכניסה לת"ת קרלין התקבל הנשיא עם מארש שמח של החסידות. בכיתה ב', נהנה הנשיא לראות את הילדים לומדים את החומש, ודיבר עם הילדים על המשמעות של חודש אלול. משם המשיך לכיתות הגבוהות, שם תקע אחד הילדים בשופר – וילד אחר נשא תפילת 'מי שברך' לחיילי צה"ל.

הילדים הפתיעו את הנשיא, ובמהלך שיעור גמרא בהשתתפותו, דנו בדברי סביו הגדול, הרב הראשי הגרי"א הרצוג זצ"ל, אודות דין שלוחו של אדם כמותו.

הנשיא בירך את הילדים בברכת הצלחה לקראת שנת הלימודים הקרבה: ״העובדה שאני פה מסמלת בעיניי את 'יחד שבטי ישראל', את כל הקבוצות בחברה הישראלית, כולם צריכים לבנות ביחד את החיים פה ואת המדינה, להתפלל לשלומה ולטובתה, ולעשות כל מה שניתן. אנחנו ביחד מתפללים, באמת התרגשתי להתפלל איתכם לשלומם של חיילי צה"ל ולשובם של כל החטופים שעוברים גיהנום, כי כל ישראל ערבים זה לזה - גם בלימוד וגם במעשה. אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל בית ישראל.״

הנהלת הת"ת העניקה מתנה מיוחדת לנשיא: מכתב ששיגר הרב הרצוג זצ"ל, כחלק מהמאמצים להציל את חיי האדמו"ר רבי יוחנן מקרלין סטולין בתקופת השואה האיומה.

הביקור הסתיים עם מתנה שהעניק רה"ע לנשיא: שופר, עם חריטה מיוחדת של העיר ירושלים.

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הרצוג בכיתת הלימוד עם ממ"מ ראש העיר דודי זלץ ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

הביקור של הנשיא הרצוג בביתר עילית ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )