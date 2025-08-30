'צבע שחור' המעצרים חזרו? ניסיון מעצר אברך בביתר עילית - נכשל; "המערכת הופעלה" המוני אנשים הוקפצו הערב לבניין מגורים בביתר עילית, לאחר שהופעלה ההתרעה "צבע שחור" | על פי הדיווחים, המשטרה הצבאית ניסתה לעצור אברך שמוגדר כעריק, אך היא הגיעה לבית הוריו ולא מצאו אותו מכיוון שהוא לא מתגורר שם (חרדים)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | ו' באלול | 30.08.25