מערכת צבע שחור הופעלה בשעה האחרונה (מוצאי שבת), כאשר המשטרה הצבאית ניסתה לעצור אברך בביתר עילית ונכשלה.
לאחר תקופה של שקט מצד המשטרה הצבאית בנוגע למעצר תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים, נדמה שהם חזרו לפעול והפעם - במקום חרדי.
המקרה, כך על פי תיאורי תושבי העיר והארגונים המסייעים לעריקים, התרחש הערב כאמור ברחוב אלעזר המודעי בביתר עילית. אל מערכת החירום של הארגונים הנקראת "צבע שחור", הגיעה הדיווח על משטרה צבאית שהגיע לבית משפחה בביתר עילית.
המשטרה הצבאית הגיעה למקום כדי לעצור אברך שמוגדר עריק. אך לדברי אותם ארגונים, האברך אינו מתגורר בבית הוריו וניסיון המעצר נכשל.
מערכת ההתרעה שהופעלה גרמה להמונים מתושבי העיר לנהור אל המקום. המשטרה הצבאית נסוגה ובמערכת ההתרעות הודיעו לציבור המתגורר באזור להישאר בכוננות מוגברת לקראת אפשרות של ניסיון מעצר נוסף.
