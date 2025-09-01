סמינר "שירת בת שבע" בירושלים ממשיך להוכיח את עצמו כמוסד חינוכי מוביל עם סיום מחזור הבוגרות הראשון שלו. הסמינר, מהווה בית רוחני לבנות ישראל המאפשר להן ללמוד במסגרת הטובה ביותר עבורן תוך הכרה בייחודיות של כל תלמידה.

בערב מיוחד ומושקע שערכו בוגרות הכיתה הראשונה שסיימו עתה את חוק לימודיהן לכבוד הנהלת הסמינר הן ציינו כי שר התורה, מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל בירך בפתיחת הסמינר, על שם זוגתו הרבנית בת שבע ע"ה, כי "מהסמינר הזה יצאו בנות יר"ש, שיקימו בתים של תורה".

בערב הייחודי הזכיר הגאון הרב ברוך שפירא שליט"א, המלווה את הסמינר, כי "יש לכם בנות טובות מאוד השואפות להתקדם ברוחניות, ורואים איזו עבודת קודש נעשית ב'שירת בת שבע'".

ואכן, הצוות החינוכי של הסמינר מטפח את כישרונותיה של כל בת ומעניק לה את הכלים להצליח בדרך התורה והיראה, כדי שתוכל לפרוח ולממש את הפוטנציאל הטמון בה ולהקים אי"ה בעתיד בית נאמן בישראל.

המנהלת, גב' לב, זוכה להערכה רבה מצד התלמידות על יחסה האישי והאכפתיות שהיא מגלה. בערב הגדול שהופק לקראת סיום המחזור הראשון, הודו הבוגרות בצורה נרגשת לצוות החינוכי על הקשר המיוחד והמבט שרואה כל תלמידה כיחידה בפני עצמה.

הסמינר מציע הכנה מקיפה לבגרות מלאה במגוון מקצועות, תוך דגש על מצוינות ותגבור פרטני המותאם לכל תלמידה. בין המגמות החדשניות הנלמדות במוסד: תכנות מחשבים, מנהל עסקים ואומנויות ב-5 יחידות לימוד. הלימודים משולבים בפעילות חברתית ענפה, חוגים מקצועיים ומעטפת רוחנית מקיפה הכוללת כנסים, שיעורים מפי רבנים דגולים, ערבי הורים, ימי עיון ומחנות. מעטפת זו נועדה להנחיל יסודות וכלים לחיים יהודיים מלאים ולהעניק לתלמידות תחושת שליחות.

בוגרות הסמינר ממשיכות ללימודים בסמינרים מובילים בירושלים, תוך שמירה על הקשר עם "משפחת - שירת בת שבע" באמצעות שבתות התעלות עם הצוות, מפגשים וכנסים ייעודיים. המוסד רואה חשיבות רבה בהמשכיות החינוכית גם לאחר סיום הלימודים, במטרה להכין את הבוגרות להקמת בתים של תורה ויראת שמיים.

לקבלת מידע נוסף ותיאום ריאיון ניתן לפנות למזכירות הסמינר בטלפון 0527640854.