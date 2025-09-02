ערב תפילה רגיל בבית הכנסת הקטן בבני ברק. המתפללים כבר התאספו לשטיבל הקבוע, קולות הלימוד נשמעו מכל פינה, האווירה חמימה ושגרתית.

הרב י׳, בן 62 , התיישב במקומו הקבוע לצד החברותא, כשלפתע ללא כל אזהרה מוקדמת, גופו קרס והוא התמוטט אל רצפת בית הכנסת. הלם ושקט כבד השתררו באולם, מבטים מבוהלים ננעצו זה בזה, ואז נשבר הדממה בצעקות החרדה: "הצילו! מישהו שיקרא לעזרה!"

במקביל לקריאות התפילה שנשמעו מפיות המתפללים, הוזנקו מתנדבי איחוד הצלה למקום. בתוך דקות ספורות פרצו אל השטיבל החובשים מוישי קרויזר, נחמן פריד והערשי האנפלינג, יחד עם אמבולנס של איחוד הצלה. מבלי לאבד רגע החלו בפעולות החייאה, עיסויי לב קצביים והנשמות, בעוד אחד מהם שולף את הדפיברילטור ומחברו לגופו של הרב.

המתפללים עמדו קפואים במקומם, חלקם ממלמלים פרקי תהילים, אחרים דומעים בשקט, עוקבים אחר כל תנועה של החובשים. המתח בחדר היה בלתי ניתן לתיאור.

השקט נקרע בבת אחת, כשאחד המתנדבים אמר: "שוק חשמלי, התרחקו!" ואז, זרם החשמל עבר בגופו של הרב. פעם ראשונה. פעם שנייה. לאחר מספר דקות שנראו כנצח, בחסדי שמיים, חזר הדופק. הנשימה שבה. אנחת רווחה אדירה פרצה מכל הנוכחים. בית הכנסת התמלא בדמעות של שמחה ותפילות הודיה.

הרב י׳ פונה במהירות לבית החולים שיבא בתל השומר, כשהוא שב להכרתו בהדרגה, מצבו יציב, וחייו ניצלו.

חלפו ימים ושבועות. הרב שב לאיתנו, חזר לשגרת יומו ולמשפחתו האוהבת. אך דבר אחד לא נתן לו מנוחה, הרצון להודות לאלו שעמדו לצידו ברגעיו הקשים ביותר, ולהוקיר מקרוב את המלאכים הכתומים שנלחמו עבור חייו.

לפני כשבועיים נערכה בביתו סעודת הודיה מרגשת במיוחד. סביב השולחן הארוך התאספו בני המשפחה, חברים ומכרים, לצד החובשים שהגיעו כאורחים של כבוד. כאשר נכנסו מוישי קרויזר, נחמן פריד והערשי האנפלינג, יחד עם מתנדבים נוספים של איחוד הצלה, קם הרב י׳ לקראתם בדמעות, לחץ את ידיהם בחום וחיבק אותם.

"בזכותכם אני כאן היום", אמר בקול חנוק מהתרגשות, כשהוא מצביע לעבר המתנדבים, שישבו סביב השולחן. "בזכות המהירות שלכם, בזכות המסירות והלב הענק שלכם, אני זוכה שוב לשבת בחברת משפחתי, לראות את נכדיי סביבי. אין מילים שיכולות להביע את ההודיה שלי."

במהלך המפגש העניק הרב לחובשים תעודות הוקרה אישיות, לאות הערכה והכרת הטוב. אך נדמה כי ההוקרה האמיתית ניכרה בעיניו הדומעות של כל אחד מיושבי הבית, שהבינו עד כמה דקה היא החוט המחבר בין חיים ומוות, ועד כמה מתנדבי איחוד הצלה הם שליחים נאמנים להצלת נפשות מישראל.