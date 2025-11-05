התנהגות מכוערת ומרתיחה: כך החשוד שהתפרע בשכונה החרדית נעצר

( צילום: שומרים קראון הייטס )

גבר אפרו אמריקני, החשוד ביריקה על נער חרדי צעיר בשכונת קראון הייטס בברוקלין בשבוע שעבר, נעצר בידי משטרת ניו יורק - אחרי שיתוף פעולה עם ארגון 'השומרים' בשכונה וכוח המשימה לפשעי שנאה.

החשוד כאמור תקף בחור ישיבה חסיד חב"ד בן 14, שצעד סמוך לפינת הרחובות איסטרן פארקווי ואולבני בשכונת קראון הייטס - מרחק הליכה קצר מאוד ממרכז חב"ד העולמי. התקרית התרחשה לפי הדיווח לפני מעט פחות משבועיים, ביום רביעי ל' בתשרי. בסביבות השעה 17:50 אחר הצהרים. באותה שעה הנער צעד ברחוב לתומו, ומאחוריו דיווש החשוד האפרו אמריקני על אופניים. כך מסרה המשטרה. בשלב מסוים ירק האיש על הנער, ואז המשיך בדרכו מבלי לומר דבר. המשטרה מסרה כי בהמשך הוא נראה נוסע מערבה בכביש איסטרן פארקווי. סערה חדשה בפתח? | בנו של המשב"ק נעצר ובחסידות מאיימים: "ישראל תבער" חיים רוזנבוים | 04.11.25 הגאון שנפטר בגיל 39: הראשל"צ הפליא בשבחו של בעל ה'מנוחת אהבה' חיים רוזנבוים | 10:16 בקראון הייטס פורסמה תמונתו של החשוד בימים האחרונים. בתיעוד שפורסם הוא נראה עם משקפיים גדולות לפניו. בתמונה אחת הוא לובש מעיל צבעוני, ובתמונה השנייה הוא נראה עם גופייה צמודה, מאזין באוזניות המחוברות לאזניו.

תמונת החשוד כפי שהופצה

כאמור הוא נעצר במרכז ברוקלין. ארגון השומרים מסר: "אדם זה הטריד וירק על נער יהודי בקראון הייטס תוך כדי קריאות שנאה אנטישמיות. היום, הודות לעבודה יוצאת הדופן של כוח המשימה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק ולסיוע מצוות המבצעים של שומרים, העבריין נעצר".

בקרב תושבי השכונה, הסובלים למרבה הצער מעת לעת מאירועי פשיעה קשים, בין היתר בשל אופי האוכלוסייה באזור - נשמעה ביקורת לאחרונה גוברת על הרשויות, ודרישה שיגבירו את האבטחה ואת השמירה באזור.

לפני כשבוע דווח על שני גנבים ששדדו עובד דואר באיומי אקדח בשכונה. בתמונה שפרסם ה'שמירה' בשכונה בשבוע שעבר, נראים השניים מסתובבים עם בגדים שחורים ורעולי פנים, ועם משקפיים לפניהם.

התמונה שפורסמה לאחרונה ממקרה נוסף של שוד דואר בשכונה ( צילום: 'שמירה' קראון הייטס )

בחירתו של זוהראן ממדאני, הפרו פלסטיני, לראשות העיר ניו יורק הלילה מוסיפה לחרדה והחשש מפני הבאות. החשש הוא כי בחירתו תגביר את הפשיעה ברחובות העיר, ובין היתר את המתקפות כנגד יהודים בשכונות היהודיות. זאת הן בשל התבטאויותיו החמורות כלפי ישראל והן בשל התחייבויותיו לדלל את המשטרה ואת השיטור בעיר.