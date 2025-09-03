במהלך כינוס כשרות של משגיחי בתי המלון בירושלים, בראשות הרב שמואל מלול מנהל מערך בתי המלון בעיר, חשף הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי קלמן מאיר בר את ההחלטה שצפויה לעבור במועצת הרבנות הקרובה, החלטה שתאפשר שינוי טכנולוגי שיפתור את בעיית 'בישולי עכו"ם' גם לדעת מרן הבית יוסף וכך תהפוך את רוב ככל בתי המלון ל'מהדרין' לכל הדעות.

במהלך דברים שנשא בפני עשרות המשגיחים פנה הגר"ק בר ושיתף: "עוד השבוע אנחנו נכנס את מועצת הרבנות הראשית, אני הולך להציע שם הצעה חדשה, אני מרשה לעצמי בפורום הנכבד הזה לשתף.

"אחת הבעיות שקיימות אצלנו, בנהלים, זה שיש הבדל בין ה'מהדרין' ללא 'מהדרין', אחד ההבדלים שיש זה לגבי 'בישול עכו"ם'. בלא 'מהדרין' - כל בתי המלון שלא ב'מהדרין' יש שם בישול לפי שיטת רמ"א, דהיינו שהיהודי הדליק את האש. לפי ה'מחבר' צריך שהיהודי יניח את האוכל על האש.

"לעיתים כל המוצרים מהדרין אבל רק בגלל הבישול של הגוי אני לא יכול לתת לו כשרות 'מהדרין'".

הרב הראשי חשף: "אני רוצה להציע הצעה שאני חושב שמרן ה'בית יוסף' ישמח, אני לא מדבר רק בתאוריה, אני רוצה לחייב את כל המועצות הדתיות. השיטה תהיה על ידי איזו אפליקציה דרך הטלפון, כמו שמפעיל חניה. המשגיח מפעיל את האש דרך האפליקציה".

הגר"ק בר הוסיף ונימק: "מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל הסכים ב'יביע אומר' שאם הגוי מניח את האוכל חי, לא מבושל, שם בתנור, הגוי הניח את התבשיל והיהודי הדליק את האש - רוב שיטות הפוסקים מתירים את זה לכתחילא, ה'אבני נזר' והרב עובדיה הביא את זה, אפשר לעשות את הדבר. הכל יכול לחזור לשיטת ה'בית יוסף'".

הרב שמואל מלול העלה על נס את איכות הכשרות במלונות בעיר ופנה למשגיחים: "אתם עושים עבודה של מלאכת קודש כל השנה, מלאכה קשה, זה בא לידי ביטוי באמון של הציבור הרחב באיכות הכשרות בירושלים".