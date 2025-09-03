במרכז פתח תקווה: נחנך מקווה גברים על שמו של מנהיג 'בני תורה' הגר"א דויטש זצ"ל
עיריית פתח תקווה חנכה מקווה טהרה חדש לגברים, והנציחה אותו על שמו מנהיג 'בני תורה', ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל | במעמד השתתפה הרבנית דויטש שהודתה בהתרגשות, ראש העיר רמי גרינברג והגאב"ד הגר"מ גרוס שאף ערך סיור הלכתי במקווה | תיעוד (חרדים)
במעמד חנוכת המקווה וקביעת המזוזה למקווה השתתפו גאב"ד 'חניכי הישיבות' הגאון רבי מרדכי גרוס, רבה של פתח תקווה הגר"מ הלוי, ראש העיר רמי גרינברג, יו"ר המועצה הדתית הרב אייל שגיב, מנכ"ל המועצה הדתית עופר אברהם, הרב אלקנה כהנוביץ – רב המקוואות, מקורבו של ראש הישיבה זצ"ל ויועץ ראש העיר - האסטרטג חיליק אוירבך.
במעמד השתתפה גם רעייתו של ראש הישיבה זצ"ל, הרבנית מרים דויטש שתחי', שהודתה בהתרגשות ובירכה את ראש העיר ופעלו למען קדושת וטהרת ישראל. כמו"כ השתתפו בניו ותלמידיו הקרובים של ראש הישיבה זצ"ל, הרב אבי צוקר ועוד, שהודו לראש העיר ולצוותו על הנצחת שמו של רה"י זצ"ל.
ראש העיר רמי גרינברג ציין כי מדובר בזכות גדולה עבור העיר פתח תקווה – להנציח את שמו של ראש הישיבה שהיה מגדולי תלמידי החכמים בדור, ושהעמיד רבבות תלמידים לתורה ויראת שמים. ראש העיר ציין כי "העיר פתח תקווה מתכבדת בהנצחת מנהיגי היהדות על כל זרמיה ורבדיה, בפרט כשמדובר בצדיקים בסדר גודל של רה"י הרב דויטש זצוק"ל, שגם הייתה לנו הזכות לקבל ממנו עצה וברכה".
מיד עם הגעתו למקווה נשא הגר"מ גרוס דברים קצרים לזכרו של רה"י זצ"ל והודה לראש העיר רמי גרינברג על פעילותו הגדולה בקידום נושא המקוואות בפתח תקווה, והדגיש את החשיבות הגדולה בחיזוק טהרת ישראל ובניית המקוואות כהלכתם. הרב גרוס ציין כי שמע מראש העיר על כך שבתקופה זו ממש נבנים במקביל עוד מקוואות חדשים ברחבי העיר, ומחודשים המקוואות הישנים, תוך השקעה רבה ושמית לב מיוחדת לכשרותן המלאה.
הגאב"ד הגר"מ גרוס הרעיף מברכותיו על ראש העיר רמי גרינברג על כלל פעולותיו בעיר בנושאי הקדושה, אם בבניית בתי כנסת למכביר בכל רחבי העיר, ובהאדרת הקדושה והרוחניות.
לאחר מכן נכנס הגר"מ גרוס יחד עם ראש העיר ורבני העיר לסיור הלכתי במקווה ובחן מקרוב יחד עם הרב אלקנה כהנוביץ רב המקוואות שהכשיר בשטח את המקוואות, אחר הדקדוקים וההידורים שהונהגו בבניית המקווה. כמו כן בירר הגאב"ד אצל העוסקים במלאכה על פרטי הבניה של המקוואות ועל ההכרעות ההלכתיות שהתקבלו בתכלית ההידור.
לסיום שיבח הגאב"ד את בכירי המועצה הדתית, על המקווה המהודר שנבנה בתכלית ההידור, ללא שחסכו בו שום השקעה, לטובת תשובי העיר.
