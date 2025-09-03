עולם התורה בארץ ובתפוצות, התבשר כי יצא לאור ברוב פאר והדר, סדרת הספרים הפופולארית שכולם חיכו לה "אור שלום" - על המועדים, מאת האדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה.

הסדרה החדשה בת חמישה כרכים, היא מפוארת ומאירת עיניים, מלאה בחידושים עמוקים, פנינים ורעיונות נשגבים על דרך הדרוש, הפלפול והחסידות. פנינים שכולם מתענגים עליהם! ווארטים מיוחדים! רעיונות נשגבים! על כל מועדי ישראל: חודש אלול, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, הושענא רבה, שמחת תורה, חנוכה, ט"ו בשבט, ארבע פרשיות, פורים, פסח, ל"ג בעומר, שבועות, בין המצרים ועוד.

ובנוסף כרך מיוחד, על ענייני שבת קודש, ברית מילה, בר מצוה, נישואין, תורה, תפילה, גאולה, אמונה, הילולת צדיקים ועוד.

כל 'ווארט' הוא פנינה, שאפשר להגיד אותה הלאה!

הסדרה מודפסת על נייר קרם משובח, בכריכה מפוארת ומושקעת.

האדמו"ר ממישקולץ, ידוע כאחד מגאוני וצדיקי הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל עולם התורה והישיבות, ורבים נושעים ממנו בכל מיני ישועות בכוח התורה שבו.

יצוין, כי ממכון 'ממלכת התורה מישקולץ' נמסר, שנשארה גם כמות מצומצמת מסדרת הספרים הלמדנית 'אור שלום' על הש"ס ומסדרת הספרים 'אור שלום' על התורה, מאת האדמו"ר ממישקולץ.

בתחילת סדרת הספרים 'אור שלום על הש"ס', מובא מכתב נדיר ומיוחד במינו, ובו הערות בלימוד ובהלכה שכתב מרן הגרי"ש אלישיב זי"ע, בארבעה עמודים צפופים כתובים בכתב ידו, ושיגרו לאדמו"ר ממישקולץ. כשאת מכתבו הוא פותח במילים: כ"ג חשוון תשנ"א. "לכבוד הרב הגאון המופלא מוהר"ר..." ומסיים את מכתבו הארוך, בברכה נדירה במילים: "ויתבדרו שמעתתא בבי מדרשא ככל אשר עם לבבו".

יצוין כי מכתב כזה, הנכתב בכתב ידו של הרב אלישיב זי"ע על ארבעה עמודים, הוא דבר נדיר, כי הרב אלישיב לא היה נוהג כלל לכתוב הסכמות ומכתבים, ובמקרים יוצאי דופן היה כותב בתכלית הקיצור מספר מילים.

גם הגר"ח קנייבסקי זי"ע, בקבלו את סדרת הספרים על הש"ס, עיין במכתב הנדיר שכתב חמיו לאדמו"ר ממישקולץ, התפעל מהמכתב, והוסיף לפלפל בלימוד עם האדמו"ר ממישקולץ ואמר בהנאה מספר פעמים: "ישר כח על הספרים – אתם צריכים להוציא לכל הפחות עוד עשר ספרים"…

הגר"ח קנייבסקי אף התעניין אז אצל האדמו"ר ממישקולץ, על המגדלור הרוחני הענק ועל הישיבה שהקים האדמו"ר בפתח תקוה בו קול התורה מהדהד בחוצות ומאיר את האפילה.

