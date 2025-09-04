אומן, ערב ראש השנה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ראש השנה תשפ"ו הולך ומתקרב, והדלתות לציון רבי נחמן מברסלב באומן נפתחות שוב. למרות שהמלחמה באוקראינה עדיין נמשכת, אלפים רבים מתכוונים לעשות את דרכם לאומן, והשאלה הגדולה היא: איך מגיעים לשם? במדריך זה ריכזנו עבורכם את כל האפשרויות הקיימות, החסרונות והיתרונות של כל מסלול, ומהו הפתרון שנראה כיום כמנצח.

לפני שנרד לפרטים אודות המסלולים קודם נסקור את מעברי גבול האפשריים לתוך אוקראינה ממדינות שכנות

המעברים מפורטים עם סוגי התחבורה המותרים, שעות פעילות ומידע נוסף שיסייע בתכנון המסע. שהיני – מדיקה (Shehyni – Medyka) סוגי תחבורה: מעבר רגלי (היחיד עם מעבר רגלי מוסדר), אוטובוסים סדירים, רכבות סדירות. לא מותרים: רכבים פרטיים (מותרים רק אוטובוסים סדירים ומשאיות). שעות פעילות: 24/7. מידע נוסף: זהו המעבר היחיד המאפשר מעבר רגלי, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור מטיילים ללא רכב. קווי רכבת סדירים זמינים, וניתן להמשיך משם ברכבת או אוטובוס לערים כמו לבוב, ומשם לאומן (כ-4-5 שעות נסיעה). המעבר עמוס לעיתים, אך פופולרי ונגיש. ניז'נקוביצ'י – מלקוביצה (Nyzhankovychi – Malhowice) סוגי תחבורה: רכבים פרטיים, אוטובוסים (כולל לא סדירים), משאיות קלות. לא מותרים: מעבר רגלי, רכבות. שעות פעילות: לא צוינו שעות ספציפיות, יש לבדוק. מידע נוסף: מעבר חדש יחסית, מתאים לקבוצות מאורגנות עם אוטובוסים לא סדירים או למי שנוסע ברכב פרטי. מתאים להמשך נסיעה לערים קרובות באוקראינה ומשם לאומן. יהודין – דורוחוסק (Yahodyn – Dorohusk) סוגי תחבורה: רכבות סדירות, אוטובוסים, משאיות, רכב נושא משא. לא מותרים: מעבר רגלי, רכבים פרטיים (אינם מורשים כרגע). שעות פעילות: 24/7. מידע נוסף: מעבר ראשי בצפון עם מסילת רכבת פעילה לנוסעים ומשא. מתאים למי שמגיע ברכבת מפולין (כגון מקרקוב או ורשה) ומעוניין להמשיך ללבוב ומשם לאומן. לא מומלץ למי שמתכנן נסיעה ברכב פרטי. אוסטילוג – זוסין (Ustyluh – Zosin) סוגי תחבורה: רכבים פרטיים, אוטובוסים, משאיות קלות, רכב נושא משא. לא מותרים: מעבר רגלי, רכבות. שעות פעילות: 24/7. מידע נוסף: מעבר קטן יחסית, מתאים למי שנוסע ברכב פרטי או באוטובוס מאורגן. המרחק לאומן ארוך יותר בהשוואה למעברים כמו מדיקה, ולכן פחות פופולרי לעלייה לרגל. חרבנה – ראווה רוסקה (Hrebenne – Rawa Ruska) סוגי תחבורה: רכבים פרטיים, אוטובוסים, רכבות סדירות, משאיות, רכב נושא משא. לא מותרים: מעבר רגלי. שעות פעילות: לא צוינו, יש לבדוק. מידע נוסף: כולל מסילת רכבת פעילה, מה שהופך אותו לנוח למי שמגיע ברכבת מפולין. מתאים גם לקבוצות עם אוטובוסים או רכבים פרטיים, אך המרחק לאומן עשוי להיות ארוך יותר. סמילניצה – קרושצ'נקו (Smilnytsya – Krościenko) סוגי תחבורה: רכבים פרטיים, אוטובוסים, רכבות צ'רטר, רכב נושא משא קל. לא מותרים: מעבר רגלי, רכבות סדירות. שעות פעילות: מוגבלות (יש לבדוק מראש). מידע נוסף: מעבר הררי עם שעות פעילות מוגבלות, כולל קו רכבת צ'רטר (מתאים לקבוצות מאורגנות). פחות נפוץ לעלייה לרגל, אך אפשרי למי שמגיע עם רכב או אוטובוס. אוגריניב – דולגוביצוב (Uhryniv – Dolhobyczów) סוגי תחבורה: רכבים פרטיים, אוטובוסים, רכב נושא משא קל. לא מותרים: מעבר רגלי (נסגר ב-2019), רכבות. שעות פעילות: לא צוינו, יש לבדוק. מידע נוסף: מעבר מקומי קטן, מתאים לנסיעה ברכב פרטי או באוטובוס. פחות נפוץ לעלייה לרגל לאומן בשל מיקומו. בודומז' – גרושוב (Budomezh – Hruszów) סוגי תחבורה: רכבים פרטיים, אוטובוסים, משאיות קלות. לא מותרים: מעבר רגלי, רכבות. שעות פעילות: לא צוינו, יש לבדוק. מידע נוסף: מעבר קטן המיועד לתנועה אזורית. מתאים לקבוצות קטנות עם רכב פרטי או אוטובוס, אך המרחק לאומן ארוך יותר. קרקובץ – קרקובה (Korchova – Krakovets) סוגי תחבורה: רכבים פרטיים, אוטובוסים, משאיות, רכב נושא משא. לא מותרים: מעבר רגלי, רכבות. שעות פעילות: 24/7. מידע נוסף: אחד המעברים המרכזיים בדרום, פופולרי מאוד עבור קבוצות מאורגנות עם אוטובוסים או רכבים פרטיים. המרחק לאומן סביר (כ-5-6 שעות נסיעה), והוא נחשב לאמין ונגיש.

המסלולים הקיימים והחסרונות שלהם

שמי האוויר של אוקראינה עדיין סגורים, ולכן אין טיסות ישירות מישראל. ההגעה מתבצעת בטיסה לאחת המדינות השכנות, ומשם בנסיעה יבשתית ארוכה לאומן. אלה המסלולים העיקריים:

המסלול דרך מולדובה (קישינב): מסלול יציב, אך בעל חסרונות

יתרונות: זהו המסלול הקרוב ביותר לאומן, והוא מאפשר את הנסיעה היבשתית הקצרה ביותר. טיסות סדירות של חברות כמו אל על ו-HiSky ממשיכות לפעול כרגיל לשדה התעופה בקישינב. ממשלת ישראל הקצתה תקציב לתמיכה בעולי הרגל דרך מסלול זה ואף תיאמה סיוע ביטחוני עם הרשויות המקומיות.

חסרונות: למרות יציבות הטיסות הסדירות, טיסות השכר הנוספות שביקשו חברות להפעיל לקראת ראש השנה טרם אושרו. עובדה זו עלולה לגרום לעומס רב על הטיסות הקיימות. בנוסף, מעבר הגבול המרכזי צפוי להיות עמוס מאוד, מה שעלול לגרום לעיכובים ארוכים ומיותרים.

המסלול דרך רומניה והונגריה: מסלולים ארוכים ומתישים

יתרונות: המסלולים דרך מדינות אלו יציבים יחסית ופחות מועדים לשינויים של הרגע האחרון.

חסרונות: מדובר במסלולים ארוכים ומתישים. הנסיעה היבשתית לאומן מרומניה או הונגריה יכולה לארוך שעות ארוכות, עם מעברי גבול ארוכים. תהליך זה כרוך בעייפות רבה ועלול לגרום לבזבוז זמן יקר.

המסלול דרך פולין: מסלול יבשתי ארוך ומורכב

יתרונות: הטיסה לפולין נוחה ומהירה יחסית, וישנן חברות תעופה רבות המציעות טיסות ליעדים אלו.

חסרונות: מדובר במסלול יבשתי ארוך ומורכב, הכולל נסיעה של שעות ארוכות ברכבת או באוטובוס, לעיתים דרך ערים שונות עד ההגעה לגבול האוקראיני.

הפתרון המנצח: המסלול הייחודי של חברת רביבו תעופה

בזמן שהמרוץ לאומן נראה מורכב ומלחיץ, בחברת רביבו תעופה רקמו פתרון ייחודי ויעיל שעשוי להיות המושלם עבורכם. במקום להסתמך על מעברי גבול עמוסים ורגישים, החברה מציעה מסלול מנצח דרך שדה התעופה רזשוב (זאשוב) בפולין.

שדה התעופה רזשוב ממוקם במרחק שעה נסיעה בלבד מהגבול האוקראיני, ומאפשר נסיעה נעימה דרך נוף אירופאי פסטורלי. האישורים כבר חתומים, וזמני הנחיתות קבועים מראש, מה שמבטיח נסיעה בטוחה ושקטה. רביבו תעופה משווקת באופן בלעדי את טיסות ארקיע במסלול זה, ואף הגבילה את האפשרות לקבל טיסות שכר נוספות כדי למנוע עומס ופקקים מיותרים.

הפתרון של רביבו תעופה מציע שתי אפשרויות הגעה נוחות:

הסעה באוטובוסים מאורגנים: אוטובוסים ימתינו לנוסעים ויובילו אותם דרך מעבר גבול צדדי שיועד מראש רק לאוטובוסים מאורגנים. דרך זו מבטיחה הגעה מהירה ויעילה ללא המתנה ממושכת.

חבילת מסלול כולל: חבילה מקיפה הכוללת את כל הנדרש, מנתב"ג ועד אומן, בדרך ייחודית:

נחיתה בזאשוב, פולין.

הסעה לתחנת רכבת.

רכבת לאוקראינה, במהלכה תוכלו להחתים דרכונים בנוחות.

ארוחה כשרה תוגש ברכבת.

הסעה מתחנת הרכבת ישירות לאומן.

זמן חופשי יוקצה לטיול קצר וביקור בקברי צדיקים בסביבה.

הפתרון של רביבו תעופה מבטיח נסיעה ביישוב הדעת, בדרכים שקטות וללא עומסים, ומאפשר הגעה רגועה ויעילה לציון הקדוש. זהו המסלול שנראה כיום כאידיאלי ביותר עבור מי שרוצה להימנע מחוסר ודאות ועיכובים.

שיהיה חג ראש השנה שמח ובטוח, ותזכו לשנה טובה ומבורכת!