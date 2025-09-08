רק עד יום שלישי! הגרלת הביניים של איחוד הצלה על ₪20,000

הגרלת 'איחוד הצלה' יצאה לדרך, עם הגרלת זריזות שמסתיימת ביום שלישי הקרוב. אתם חייבים להבטיח את מקומכם בהגרלה, שיכולה להעניק לכם שקט כלכלי לשלוש שנים וגם לסדר לכם את תקופת החגים עם פרס שווה במיוחד, 20,000 שקלים!!! אז למה אתם מחכים?

בכל פינת רחוב רואים אותם. קולות הסירנה שלהם לא פעם גורמים לנו להחסיר פעימה. הידיעה שהם בכל מקום מעניקה ביטחון. אנחנו יודעים שחלילה משהו משתבש המתנדבים של 'איחוד הצלה' יהיו הראשונים להגיע לזירה. מאחורי כל הדבר הזה עומד משהו גדול 'איחוד הצלה'.

כבר מעל עשור שנים ברציפות שהפכתם כל פעם לשותפים בהצלת חיים. כיאה לשותפים מכובדים, אתם דואגים למתנדבים ואנחנו ב'איחוד הצלה' דואגים להפתיע אתכם והפעם בגדול. 3 שנים של רוגע כלכלי. תחשבו על זה שוב. 3 שנים שאתם לא צריכים לדאוג. 3 שנים שאתם הולכים לחיות כמו מלכים. משכורת מכובדת של 12,500 שקל נכנסת כל חודש ישירות לחשבון הבנק שלכם. רכב חדש ומפואר צ'רי טייגו 8 פרו 2025. ואי אפשר בלי דירה נאה, אז אנחנו גם נדאג למטבח חדש וחבילת שיפוץ לדירה.

החידוש המרענן של השנה: "אקסטרה ואוו"

על כל כרטיס או חבילת כרטיסים תינתן האפשרות למשתתפים להצטרף גם ל:"וואו אקסטרה".

במידה והמשתתף שעלה בגורל כזוכה בפרס הגדול הוסיף את דמי ההצטרפות למסלול זה, הוא יקבל בנוסף ל-3 שנים של רוגע כלכלי גם מענק נוסף בסך 136,000 שקלים ישירות לחשבון.

בקיצור תתחילו לחלום על החיים של בני מלכים לשלוש שנים.

לפני החלום, כדאי לכם ממש להזדרז כי הגרלת זריזות שתבטיח לכם 20,000 שקל לקניות לחגים. מיועדת רק למצטרפים עד יום שלישי ט"ז אלול (09/09/2025) בשעה 12 בלילה.

אז מהרו והבטיחו את מקומכם בהגרלה שיכולה לתת לכם שקט כלכלי לשלוש שנים, ויש עוד פרסים נוספים לרוכשים חבילות כרטיסים.

לרכישת כרטיסים - הקליקו כאן