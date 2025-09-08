בתוך כל האירוע הטרגי של הפיגוע הנורא היום בו נרצחו 6 יהודים קדושים רק על היותם יהודים, נרשמה היום (שני) גם התחזקות לתופעה לא ידועה: אברך חרדי, תושב שכונת רמות בירושלים, הצליח לסכל מתקפה כשהסתער לבדו על מחבלים שהיו בתוך אוטובוס – וחיסל אותם.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שוחח כעת עם האברך י' שחיסל את המחבלים הבוקר בפיגוע הנורא. י' הוציא את הנשק לפני כשנה במסגרת רפורמת הנשק שהשר הוביל.

כמו כן, גם האברך השני שהשתתף עם י' בחיסול המחבלים, הוציא גם הוא את הרשיון במסגרת הרפורמה.

כזכור, על פי הדיווחים, האיש, שקיבל רישיון לנשק לפני כשנה במסגרת רפורמת הנשק של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לא היסס ופעל במהירות. הוא נכנס לאוטובוס שבו שהו המחבלים, פתח באש לעברם וחיסל אותם בתוך זמן קצר.

בכך הצליח למנוע פגיעה חמורה בנוסעים נוספים שהיו במקום. עדי ראייה ציינו כי תושייתו ואומץ ליבו של האברך מנעו אסון כבד.

למרות שתופעת נשיאת נשק אינה משמעותית במגזר החרדי, ניתן להבחין כי היא אכן קיימת ואינה זרה לעין חדה, התופעה אכן מתחזקת בפרט בעקבות המלחמה האחרונה שהתרגשה עלינו כמעט לפני שנתיים והובילה לזעזועים רבים בביטחון האישי של רבים מאוד ברחבי הארץ.