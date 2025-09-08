האברך בתשאול עם השוטרים ( צילום: מהרשתות החברתיות )

בתוך כל האירוע הטרגי של הפיגוע הנורא היום בו נרצחו 6 יהודים קדושים רק על היותם יהודים, נרשמה היום (שני) גם התחזקות לתופעה לא ידועה: אברך חרדי, תושב שכונת רמות בירושלים, הצליח לסכל מתקפה כשהסתער לבדו על מחבלים שהיו בתוך אוטובוס – וחיסל אותם.

על פי הדיווחים, האיש, שקיבל רישיון לנשק לפני כשנה במסגרת רפורמת הנשק של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לא היסס ופעל במהירות. הוא נכנס לאוטובוס שבו שהו המחבלים, פתח באש לעברם וחיסל אותם בתוך זמן קצר. בכך הצליח למנוע פגיעה חמורה בנוסעים נוספים שהיו במקום. עדי ראייה ציינו כי תושייתו ואומץ ליבו של האברך מנעו אסון כבד.

זירת הפיגוע בצומת רמות ( צילום: דוברות המשטרה )

למרות שתופעת נשיאת נשק אינה משמעותית במגזר החרדי, ניתן להבחין כי היא אכן קיימת ואינה זרה לעין חדה, התופעה אכן מתחזקת בפרט בעקבות המלחמה האחרונה שהתרגשה עלינו כמעט לפני שנתיים והובילה לזעזועים רבים בביטחון האישי של רבים מאוד ברחבי הארץ

אין ספק כי נשק אישי הולך ותופס מקום מרכזי במערך ההגנה האזרחית בישראל. נתונים שנאספו במהלך 2024 מצביעים על מגמה ברורה: ככל שמספר כלי הנשק החוקיים בידי אזרחים גדל, כך גוברת גם מעורבותם הישירה בסיכול פיגועים.

לפי הנתונים, רוב הפיגועים שאירעו בסביבה אזרחית בשנה וחצי האחרונות נוטרלו על ידי אזרחים חמושים – לעיתים תוך גילוי תושייה ונכונות לסכן את חייהם. בחלק מהמקרים, האזרחים פעלו גם כשהיו פצועים.

בישראל קיימים כיום מעל 313 אלף רישיונות נשק פעילים – נתון המשקף זינוק של כ־180% במספר ההיתרים מאז פרוץ המלחמה. משרד לביטחון לאומי מציין כי הביקוש להגשת בקשות לרישיון נשק עלה באופן חסר תקדים.

דוגמאות מהשטח מדגישות את משמעות התופעה: אזרחים חמושים היו הראשונים להגיב בפיגועים בגלילות, במחלף יבנה, בחדרה, ביפו ובמוקדים נוספים. הם הסתערו על המחבלים, ניטרלו אותם ובכך הצילו חיים.

במערכת הביטחון מזהים את תרומתם של האזרחים החמושים להגברת תחושת הביטחון ברחוב הישראלי, אך לצד זאת מדגישים כי השימוש בנשק אישי דורש אחריות רבה, הכשרה יסודית ועמידה קפדנית בהוראות החוק.

זירת הפגוע הקשה בירושלים היום ( צילום: דוברות זק"א )

בדיוק לפני שנה, אישר השר בן גביר העברה של 3.8 מלש״ח למרכיבי ביטחון של העיר החרדית אלעד מה שיכלול הקמת כיתת כוננות נוספת לביטחון העיר, ורכב שטח משטרתי לנקודת המשטרה בעיר

השר בירך על 1,300 אזרחי העיר אלעד שהוצאו רשיונות לנשק בשנה האחרונה בעקבות הרפורמה בנשק אותו הוא מוביל, שבמסגרתה נהפכה העיר אלעד החרדית לישוב זכאי לנשק.

כפי שפרסמנו לאחרונה, חמש ערים ומועצות הצטרפו לרשימת היישובים שזכאים לרישיון נשק פרטי, ובהן קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מועצה אזורית מגידו ותל מונד. המשמעות היא שכ-100,000 אזרחים נוספים יהיו זכאים לשאת נשק פרטי.

מפרטים שמסר המשרד לביטחון לאומי עולה כי "מאז תחילת הרפורמה לאישור מזורז להחזקת נשק, הונפקו כבר כ־230,000 רישיונות כלי ירייה חדשים".