הפיגוע בצומת רמות תיעוד דרמטי: האברך החרדי רץ ראשון ומחסל את המחבלים | צפו אברך חרדי, חמוש בנשק, היה הראשון שהסתער לעבר המחבלים בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות, ירה לעברם וסייע בנטרולם | בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה האברך, שקיבל את הנשק לפני כשנה, רץ לעבר המחבלים ויורה כשמקביל עשרות אזרחים נמלטים בבהלה מהזירה | אחריו הגיע למקום לוחם שמשרת כמפקד כיתה בחטיבת החשמונאים שירה גם הוא לעבר המחבלים | צפו בתיעוד הדרמטי (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:56