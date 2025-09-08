הפיגוע בצומת רמות
תיעוד דרמטי: האברך החרדי רץ ראשון ומחסל את המחבלים | צפו
אברך חרדי, חמוש בנשק, היה הראשון שהסתער לעבר המחבלים בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות, ירה לעברם וסייע בנטרולם | בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה האברך, שקיבל את הנשק לפני כשנה, רץ לעבר המחבלים ויורה כשמקביל עשרות אזרחים נמלטים בבהלה מהזירה | אחריו הגיע למקום לוחם שמשרת כמפקד כיתה בחטיבת החשמונאים שירה גם הוא לעבר המחבלים | צפו בתיעוד הדרמטי (חדשות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות
סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il
.
0 תגובות