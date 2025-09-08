כיכר השבת
הפיגוע בצומת רמות

תיעוד דרמטי: האברך החרדי רץ ראשון ומחסל את המחבלים | צפו

אברך חרדי, חמוש בנשק, היה הראשון שהסתער לעבר המחבלים בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות, ירה לעברם וסייע בנטרולם | בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה האברך, שקיבל את הנשק לפני כשנה, רץ לעבר המחבלים ויורה כשמקביל עשרות אזרחים נמלטים בבהלה מהזירה | אחריו הגיע למקום לוחם שמשרת כמפקד כיתה בחטיבת החשמונאים שירה גם הוא לעבר המחבלים | צפו בתיעוד הדרמטי (חדשות)

רגעי הפיגוע, ההימלטות וחיסול המחבלים (צילום: באדיבות 'חדשות 14')
האברך שחיסל את המחבלים מתושאל על-ידי כוחות הביטחון (צילום: לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר