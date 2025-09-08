כיכר השבת
פיגוע בצומת רמות

יריות ללא הפסקה ועשרות אנשים נמלטים בבהלה | תיעוד ראשוני מפיגוע הירי

חמישה בני אדם נרצחו בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות בירושלים שביצעו שני מחבלים שחוסלו בזירה | בסרטון וידאו שצולם ברגעים הראשונים של הפיגוע נשמעים היריות הרבות בזירה ועשרות אנשים נראים כשהם נמלטים בבהלה | צפו (חדשות)

הרגעים הראשונים של פיגוע הירי (צילום: לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

