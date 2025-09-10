הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, נפגש אמש (שלישי)עם נשיא המדינה, יצחק הרצוג, במשכן הנשיא בירושלים.

במהלך השיחה דנו הראשל"צ והנשיא באתגרים המורכבים העומדים בפני מדינת ישראל, תוך דגש על הצורך בחיזוק האחדות הלאומית, צמצום הקיטוב והשסעים בחברה, וקידום תחושת שותפות בין כלל חלקי העם ובפרט בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות.

הגר"S יוסף חיזק את הרצוג: "על מאמציו לגשר בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, להנמיך את גובה הלהבות בשיח הציבורי ולטפח הידברות כבסיס לערבות הדדית ולאחדות לאומית".

כמו כן, במהלך הפגישה, עלו בדיון סוגיות לאומיות מרכזיות, בהן שחרור אסירים יהודים שפגעו בערבים, כאשר הראשל"צ והנשיא הדגישו את "החשיבות של טיפול מושכל ואחראי בנושאים אלה תוך שמירה על האינטרס הלאומי".

בסיום המפגש, סיכמו הנשיא והרב הראשי "להמשיך בשיח פתוח ובשיתוף פעולה הדוק, במטרה לקדם את שלום הבית הלאומי באחריות ואחדות לעם ישראל".