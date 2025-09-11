ההשקה שמרעידה את שוק הכשרות: כובש את המשפחות בשבת ובחג

הרב יצחק וינברג, האחראי מטעם בד"ץ מהדרין הגר"א רובין על תהליך פיתוח המוצר: "פעם ראשונה שמכשיר התחיל להיבנות ביחד איתנו ולא שקיבלנו מכשיר מוכן שאנו נדרשים לבצע בו התאמות. אנו מצידנו לא התפשרנו על שום דבר והמכשיר כעת מאושר לכל השיטות. הצוות פה הוא נהדר, הם הביאו פתרונות מעולים לכל עניין".

תמי4, מבית שטראוס מים, משיק את tami4shabbat - בר מים בעיצוב חדשני לשימוש בשבת, חג ובכל ימות השבוע עם מטהר המים MAZETM המאושר לשימוש 24/7, למים איכותיים וטעימים.

עם בטיחות גבוהה, וללא חשש לחילול שבת. המוצר פותח בליווי הלכתי צמוד של בד״ץ הרב רובין, שהעניק כשרות ואישור שימוש בשבת.

בר המים החדש הינו חלק מהמענה הרחב ששטראוס מים מציעה למגוון הלקוחות, שבא לידי ביטוי בין היתר בהרחבת פרוטפוליו פתרונות המים של שטראוס מים, כניסה לקטגוריות חדשות וצומחות בשוק פתרונות השתייה והרחבת מגוון המכשירים, ביניהם:,tami4tap tami4amiad', הרחבת קטגוריית המים המוגזים עם tami4edge+bubble, תמי4 מיני (חם/קר) ועוד

ליווי של בד"צ מהדרין הרב רובין

tami4shabbat הוא בר מים עם חותמת כשרות המוטבעת על בר המים שמבטיחה עמידה בכל הדרישות ההלכתיות המחמירות. המכשיר מציע הפרדה מוחלטת בין מים חמים לקרים, ובין מצב שבת לימי חול, עם מטהר מים ייחודי שאינו מחלל שבת.

נוחות ובטיחות מרבית

בימי חול בר המים מופעל בלחיצת כפתורים, ולפני כניסת השבת הוא עובר באופן אוטומטי או באופן ידני למצב שבת, במצב זה, כל הכפתורים נכבים ולא פועלים ועל הצג מופיע הכיתוב "שבת שלום". הפעלת המים בשבת נעשית באמצעות ידית מכנית, המבטיחה שימוש פשוט ובטיחותי, גם עבור ילדים.

מיכל המים החמים, בנפח של כ- 6.5 ליטר, הגדול ביותר בקטגוריה, מספק כ־40 כוסות של מים חמים לאורך כל השבת, בבטיחות ובנוחות מרבית. בנוסף, בבר המים ישנו מדיד מים המציג את כמות המים החמים שנותרה לשימוש בשבת. המים הקרים זמינים ללא הגבלה באמצעות רוטינת קירור ייעודית לשבת שדואגת לקירור המים הקרים במהלך שבת וחג, (יכולת המדמה פעילות קירור של מקרר) המערכת עובדת בצורה קבועה ללא קשר לשימוש ע"י הלקוח.

בר מים מעוצב עם טכנולוגיה חדשנית

בר המים מעוצב ומגיע בצבעים שחור או לבן ומשתלב בכל מטבח. tami4shabbat מצויד במטהר מים ייחודי השומר על איכות וטעם המים המוכרים של תמי4. גם בשבת. מכשיר השבת פונה למעל מיליון בתי אב בישראל, כאשר חצי מהם מהציבור הדתי והחרדי, וכן לישיבות, מוסדות ציבוריים, בתי כנסת ובתי חולים. בר המים מהווה פתרון בטיחותי שמייתר את הצורך בהרמת מיחמים כבדים, ובעל יתרונות סביבתיים היות ומיתר את הצורך בבקבוקי מים חד-פעמיים.

שי באב"ד, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "עם השקת tami4shabbat אנחנו מציגים לראשונה חיבור ייחודי בין טכנולוגיה מתקדמת לכשרות - פתרון שיאפשר לציבור שומרי השבת ליהנות מיתרונות תמי4 גם בשבת ובחג, בלי להתפשר על כשרות, בטיחות או טעם. ההשקה הזו היא חלק ממהלך רחב של השקות וחדשנות שילווה אותנו בחודשים הקרובים, ובמרכזו סדרת מוצרים חדשים ומתקדמים. שטראוס יודעת לפתח פתרונות שמעצבים מחדש קטגוריות שלמות; לשלב טכנולוגיה, בריאות ואיכות חיים, ולהנגיש אותם למיליוני לקוחות בישראל ובעולם".

אסתי כרמלי, מנכ"לית שטראוס מים: "בהרחבת פרוטפוליו המכשירים שלנו והמעבר למודל multi product שטראוס מים מחויבת להציע פתרונות שתייה מתקדמים ומגוונים למגוון רחב של קהלים וצרכים אנו שואפים להעניק לכל לקוח את המוצר המתאים ביותר עבורו, תוך שמירה על איכות גבוהה וחדשנות מתמדת. tami4shabbat הוא פרי פיתוח מורכב, בתקופה מאתגרת, שנעשה בליווי צמוד של בד"ץ הרב רובין, כדי להעניק לכלל האוכלוסייה ובתוכם לציבור שומרי השבת את חוויית המים המושלמת-, בלי להתפשר על כשרות, בטיחות או טעם המים".

אודות שטראוס מים

שטראוס מים היא החברה המובילה בטכנולוגיות מתקדמות לטיהור מים, עם מוניטין בינלאומי מרשים. אנו מתמחים בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות טיהור מים, מסנני מים, ומערכות חימום וקירור לשימוש ביתי ועסקי. החברה שלנו שואפת להנגיש מים טהורים לשתייה לצרכנים הן בארץ והן בעולם, תוך הבנת הצרכים והרגלי השתייה הייחודיים של הלקוחות שלנו והתאמת המוצרים בצורה מושלמת.

מרכז הפיתוח והחדשנות שלנו באור יהודה מאגד את טובי המהנדסים, מהנדסי התוכנה, אלקטרוניקה, מנהלי מוצר ושיווק, אשר יחד מפתחים פתרונות חדשניים וידידותיים לסביבה. אנו גאים בבעלותנו על פטנטים מובילים בתחום, מה שמציב אותנו בעמדה ייחודית בשוק הגלובלי.

שטראוס מים מספקת פתרונות טיהור וסינון מים שמבטיחים איכות וטעם מים יוצא דופן, עיצוב אטרקטיבי וחוויית שתייה נוחה ופשוטה. החברה פעילה בישראל, סין ואנגליה, וממשיכה לשאוף להתרחב לשווקים נוספים ברחבי העולם, במטרה להביא את הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים שלנו לכל לקוח בכל מקום.

