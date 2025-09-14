כיכר השבת
אלו המקומות שמסגולים

תפילות שבוקעות רקיעים - בזכות מצוות פדיון שבויים

השתתפו במצוות פדיון שבויים הקדושה - ושמכם ושם משפחתכם יוזכר בתפילות מיוחדות בקברי צדיקים ואתרים קדושים ברחבי הארץ

אמ
מקודם |
בכותל הקטן, סמוך למקום קודש הקודשים. במערת המכפלה, מקום תפילתם של האבות הקדושים. בציונו של התנא האלוקי, הרשב"י במירון. (צילום: באדיבות המצלם)

בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, כאשר שערי שמיים פתוחים לקבל את תפילותינו וכל יהודי מחפש זכות שתעמוד לו ביום הדין, מהדהדת קריאתם של גדולי ישראל על חשיבותה העליונה של מצוות פדיון שבויים. בערב יום הדין, כשגורל כל חי נחתם, קורא ארגון "יד לאחים" לציבור לאמץ את הזכות הגדולה מכולן ולהבטיח סנגור שיכריע את הכף לחיים טובים ולשלום.

כאן תוסיפו לכם זכויות >>

הרחק מעינינו, מתחת לרדאר של חיי היומיום, נמצאות נשמות יהודיות, נשים וילדים רכים, השבויות במקומות בהם שם שמיים אינו נזכר. אין מדובר רק בשבי פיזי, אלא בשבי רוחני נורא. זעקתן האילמת היא על ילדיהן הגדלים כגויים גמורים, ללא ידיעת קריאת שמע, ללא שמץ של מושג על מורשת אבות. אנשי "יד לאחים" פועלים במסירות נפש של ממש כדי לחלצם מסכנת התבוללות נוראה זו, ולהשיבם אל חיק היהדות.

גדולי ומאורי הדור, המלווים את פעילות הארגון, רואים בפעילות זו הצלת נפשות של ממש ומעוררים כי אין צדקה גדולה יותר מהצלתן. כדי לחזק את ידי התורמים, כל השמות יועברו לתפילה מיוחדת, תפילה "בוקעת רקיעים" שתעלה ותבוא לפני כיסא הכבוד, במקומות הקדושים והמסוגלים ביותר לישועה:

בכותל הקטן, סמוך למקום קודש הקודשים.

במערת המכפלה, מקום תפילתם של האבות הקדושים.

בציונו של התנא האלוקי, הרשב"י במירון.

בזכות מצוות פדיון השבויים, בכוח התפילה ובזכותכם, נוכל יחד להציל עוד נשמה יהודית. על פי פסק הרבנים, ניתן לתרום למטרה קדושה זו מכספי מעשרות. אל תחמיצו את השעה, בימים גורליים אלו, להיות שותפים במצווה רמה זו ולהבטיח לעצמכם סנגור נאמן ליום הדין.

הכריעו את הכף לשנה טובה ומבורכת. לתרומות לחצו כאן >>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר