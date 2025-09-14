תפילות שבוקעות רקיעים - בזכות מצוות פדיון שבויים

בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, כאשר שערי שמיים פתוחים לקבל את תפילותינו וכל יהודי מחפש זכות שתעמוד לו ביום הדין, מהדהדת קריאתם של גדולי ישראל על חשיבותה העליונה של מצוות פדיון שבויים. בערב יום הדין, כשגורל כל חי נחתם, קורא ארגון "יד לאחים" לציבור לאמץ את הזכות הגדולה מכולן ולהבטיח סנגור שיכריע את הכף לחיים טובים ולשלום.

כאן תוסיפו לכם זכויות >>

הרחק מעינינו, מתחת לרדאר של חיי היומיום, נמצאות נשמות יהודיות, נשים וילדים רכים, השבויות במקומות בהם שם שמיים אינו נזכר. אין מדובר רק בשבי פיזי, אלא בשבי רוחני נורא. זעקתן האילמת היא על ילדיהן הגדלים כגויים גמורים, ללא ידיעת קריאת שמע, ללא שמץ של מושג על מורשת אבות. אנשי "יד לאחים" פועלים במסירות נפש של ממש כדי לחלצם מסכנת התבוללות נוראה זו, ולהשיבם אל חיק היהדות.

גדולי ומאורי הדור, המלווים את פעילות הארגון, רואים בפעילות זו הצלת נפשות של ממש ומעוררים כי אין צדקה גדולה יותר מהצלתן. כדי לחזק את ידי התורמים, כל השמות יועברו לתפילה מיוחדת, תפילה "בוקעת רקיעים" שתעלה ותבוא לפני כיסא הכבוד, במקומות הקדושים והמסוגלים ביותר לישועה:

בכותל הקטן, סמוך למקום קודש הקודשים.

במערת המכפלה, מקום תפילתם של האבות הקדושים.

בציונו של התנא האלוקי, הרשב"י במירון.

בזכות מצוות פדיון השבויים, בכוח התפילה ובזכותכם, נוכל יחד להציל עוד נשמה יהודית. על פי פסק הרבנים, ניתן לתרום למטרה קדושה זו מכספי מעשרות. אל תחמיצו את השעה, בימים גורליים אלו, להיות שותפים במצווה רמה זו ולהבטיח לעצמכם סנגור נאמן ליום הדין.

הכריעו את הכף לשנה טובה ומבורכת. לתרומות לחצו כאן >>