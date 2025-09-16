תפילות, עצרות ומפגשים | היום השני למסע גדולי ישראל ללונדון • תיעוד
אלפי ילדים מבירת אנגליה - לונדון, התכנסו אתמול וקיימו תפילה וזעקה למען יושבי ארץ ישראל • במקביל נערכו חמישה דינרים שונים בבתי הנגידים הגדולים אשר נרתמו למען לומדי התורה בארה"ק | היום השני למסע קרן עולם התורה (חדשות חרדים)
מסעו של הגרמ"ה הירש (צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק)
היום השני למסע גדולי ישראל לאנגליה, כלל תפילות, עצרות חיזוק ומפגשים עם נגידי הקהילה, זאת כדי להתרים את הנדיבים למען עולם התורה בארץ ישראל.
היום נפתח בתפילת שחרית ובאמירת סליחות ברוב עם, ולאחריה הגיעו גדולי ישראל לבתי הנגידים משה ג'יי ומאיר מרמורשטיין.
המשא של הגר"ד כהן (צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק)
בבתי הנדיבים נערכו ארוחות בוקר בהשתתפות עשרות נגידים, שהתכנסו יחד כדי לחזק את המשך קיומה של הקרן. בדברים שנשאו גדולי ישראל הדגישו את גודל הזכות והאחריות ליטול חלק במסירות נפש בהעמדת התורה כנגד כל רודפיה.
בהמשך הבוקר, התקיים מפגש פרטי בבית מארח המסע בלונדון, לייבי לויסון, ובו אף הודו לו הרבנים על תרומתו הגדולה להצלחת המסע. בשעות הצהריים המוקדמות, ולרגל הימים הנוראים הקרבים, מסר ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן שיחת חיזוק מיוחדת לראש השנה בבית המדרש "סיני", בה השתתפו מאות מבני הקהילה.
לאחר מכן החל עצרת תפילה וזעקה אדירה בראשות גדולי ישראל ובהשתתפות רבבות צעירי החמד מבני הקהילה המקומית. העצרת נפתחה בקריאת פרקי תהילים להצלחת המערכות בישראל.
אחרי התפילות שקרעו שערי שמיים, נשא דברים נרגשים, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שהרחיב בנושא מתיקות התורה שצעירים יכולים יותר להרגיש.
אחריו נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, אשר חיזק את המשתתפים בדברים נוקבים: "מטרתנו בעולם היא לכבד את הקב״ה – על ידי תפילה בכוונה, על ידי שכל דיבור יהיה דיבור הראוי לבן תורה, ובעיקר על ידי התמדה בלימוד התורה." בסיום העצרת התברכו הילדים מפי גדולי ישראל בברכת שנה טובה ומבורכת.
המשא של הגר"ד לנדו (צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק)
לקראת הערב ערכו האחים הנגידים בן ציון ושלמה פרישוואסר דינר מיוחד בהשתתפות גדולי ישראל. דינר נוסף נערך לאחר מכן בביתו של גבי אקרמן, שבו נטלו נגידים על עצמם שותפות בהחזקת קרן עולם התורה. את היום חתם דינר בבית הנגיד מרדכי זיסקינד לנדאו בסטמפורד היל.
היום (שלישי) גדולי ישראל צפויים לשוב למעונם בארץ הקודש, לאחר מסע עמוס ורווי סייעתא דשמיא.
