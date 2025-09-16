היום השני למסע גדולי ישראל לאנגליה, כלל תפילות, עצרות חיזוק ומפגשים עם נגידי הקהילה, זאת כדי להתרים את הנדיבים למען עולם התורה בארץ ישראל.

היום נפתח בתפילת שחרית ובאמירת סליחות ברוב עם, ולאחריה הגיעו גדולי ישראל לבתי הנגידים משה ג'יי ומאיר מרמורשטיין.

בבתי הנדיבים נערכו ארוחות בוקר בהשתתפות עשרות נגידים, שהתכנסו יחד כדי לחזק את המשך קיומה של הקרן. בדברים שנשאו גדולי ישראל הדגישו את גודל הזכות והאחריות ליטול חלק במסירות נפש בהעמדת התורה כנגד כל רודפיה.

בהמשך הבוקר, התקיים מפגש פרטי בבית מארח המסע בלונדון, לייבי לויסון, ובו אף הודו לו הרבנים על תרומתו הגדולה להצלחת המסע. בשעות הצהריים המוקדמות, ולרגל הימים הנוראים הקרבים, מסר ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן שיחת חיזוק מיוחדת לראש השנה בבית המדרש "סיני", בה השתתפו מאות מבני הקהילה.

לאחר מכן החל עצרת תפילה וזעקה אדירה בראשות גדולי ישראל ובהשתתפות רבבות צעירי החמד מבני הקהילה המקומית. העצרת נפתחה בקריאת פרקי תהילים להצלחת המערכות בישראל.

אחרי התפילות שקרעו שערי שמיים, נשא דברים נרגשים, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שהרחיב בנושא מתיקות התורה שצעירים יכולים יותר להרגיש.

אחריו נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, אשר חיזק את המשתתפים בדברים נוקבים: "מטרתנו בעולם היא לכבד את הקב״ה – על ידי תפילה בכוונה, על ידי שכל דיבור יהיה דיבור הראוי לבן תורה, ובעיקר על ידי התמדה בלימוד התורה." בסיום העצרת התברכו הילדים מפי גדולי ישראל בברכת שנה טובה ומבורכת.