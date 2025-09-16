כיכר השבת
זה מה שהיה רשום בפתקים

כמיטב המסורת: גם השנה פונו הפתקים שהוטמנו בכותל המערבי | תיעוד

בין הפתקים שפונו הבוקר מאבני הכותל הקדושות והועברו לגניזה, היו תפילות מרגשות לשלום בין העמים שנשלחו ממדינות עוינות במזרח התיכון, פתקים שהוטמנו על ידי מנהיגי עולם, לוחמי צה"ל, משפחות חטופים ומשפחות שכולות | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)

פינוי הפתקים מאבני הכותל | צפו (צילום: הקרן למורשת הכותל)

לקראת השנה החדשה, פונו הבוקר (שלישי) הפתקים מבין אבני הכותל, שהוטמנו בחצי השנה האחרונה, הפתקים יועברו לגניזה ייעודית לפתקים - מי שליווה את התהליך הוא רב הכותל הרב רבינוביץ.

הפינוי נעשה בהתאם להנחיות ההלכה, באמצעות כפפות וכלי עץ חד־פעמיים, לשמירה על קדושת המקום ותוכנם האישי של הפתקים. הפתקים נאספו בשקים מיוחדים וייקברו יחד עם ספרי קודש בלויים לגניזת עולמים.

בקרן למורשת הכותל מציינים, כי מדי יום נשלחים מאות פתקים באמצעות אתר האינטרנט של הקרן, זאת לצד מאות אלפי פתקים נוספים המוטמנים אישית על ידי מתפללים ומבקרים לאורך השנה.

מה שבלט במיוחד השנה, אלו פתקים שנשלחו דרך אתר הקרן על ידי אזרחים ממדינות עוינות לישראל – ובהן איראן, תימן, עיראק, קטאר, לבנון, פקיסטן, סודן, ירדן, מצרים, קזחסטן ועוד – שכללו בקשות מרגשות ובעיקר תפילות לשלום, פיוס ובניית קשרים בין העמים והמדינות.

במהלך השנה האחרונה הוטמנו פתקים גם על ידי מנהיגי עולם ואישי ציבור שביקרו בכותל במסגרת ביקורם הרשמי בישראל, בין הפתקים גם הפתק האישי ששיגר נשיא ארה"ב מר דונלד טראמפ באמצעות שגריר ארה"ב בישראל מר מייק האקבי בתחילת כהונתו ובו כתב: "לשלום בישראל!", זאת לצד אלפי פתקים שהוטמנו על ידי לוחמי צה"ל, משפחות חטופים, משפחות שכולות, פצועי צה"ל ומבקרים מישראל ומהעולם כולו.

פינוי הפתקים (צילום: הקרן למורשת הכותל)
פינוי הפתקים (צילום: הקרן למורשת הכותל)
פינוי הפתקים (צילום: הקרן למורשת הכותל)
פינוי הפתקים (צילום: הקרן למורשת הכותל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר