לקראת השנה החדשה, פונו הבוקר (שלישי) הפתקים מבין אבני הכותל, שהוטמנו בחצי השנה האחרונה, הפתקים יועברו לגניזה ייעודית לפתקים - מי שליווה את התהליך הוא רב הכותל הרב רבינוביץ.

הפינוי נעשה בהתאם להנחיות ההלכה, באמצעות כפפות וכלי עץ חד־פעמיים, לשמירה על קדושת המקום ותוכנם האישי של הפתקים. הפתקים נאספו בשקים מיוחדים וייקברו יחד עם ספרי קודש בלויים לגניזת עולמים.

בקרן למורשת הכותל מציינים, כי מדי יום נשלחים מאות פתקים באמצעות אתר האינטרנט של הקרן, זאת לצד מאות אלפי פתקים נוספים המוטמנים אישית על ידי מתפללים ומבקרים לאורך השנה.

מה שבלט במיוחד השנה, אלו פתקים שנשלחו דרך אתר הקרן על ידי אזרחים ממדינות עוינות לישראל – ובהן איראן, תימן, עיראק, קטאר, לבנון, פקיסטן, סודן, ירדן, מצרים, קזחסטן ועוד – שכללו בקשות מרגשות ובעיקר תפילות לשלום, פיוס ובניית קשרים בין העמים והמדינות.

במהלך השנה האחרונה הוטמנו פתקים גם על ידי מנהיגי עולם ואישי ציבור שביקרו בכותל במסגרת ביקורם הרשמי בישראל, בין הפתקים גם הפתק האישי ששיגר נשיא ארה"ב מר דונלד טראמפ באמצעות שגריר ארה"ב בישראל מר מייק האקבי בתחילת כהונתו ובו כתב: "לשלום בישראל!", זאת לצד אלפי פתקים שהוטמנו על ידי לוחמי צה"ל, משפחות חטופים, משפחות שכולות, פצועי צה"ל ומבקרים מישראל ומהעולם כולו.