הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ממשיך בימים אלה את מסורת אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ומשתתף מדי לילה בעצרות סליחות והתעוררות ברחבי הארץ.
במעונו של הראש"ל הודיעו כי: "בעקבות הפניות הרבות שהגיעו מצפון ומדרום, ולאור אתגר המרחק בהתניידות בין הערים השונות והצורך לאפשר השתתפות רחבה יותר של קהל מכל רחבי הארץ, הוחלט להיעזר בהליקופטר שיאפשר לראשון לציון להגיע למספר מוקדים שונים בלילה אחד. בכך ניתן להרחיב את מעגל המשתתפים ולאפשר למאות ואלפים נוספים לקחת חלק בעצרות".
יצוין כי מרן הגר״ע יוסף זצ״ל השתמש בעבר במסוקים במסעותיו לעצרות הסליחות בחודש אלול, שבמהלכם חיזק קהילות רבות ונטע בלב העם את קריאת ההתעוררות לקראת הימים הנוראים.
"המהלך נועד להמשיך את מסורת החיזוק וההפצה הרוחנית כפי שנהג מרן הגר״ע יוסף זצ״ל ולחבר קהילות מכל קצוות הארץ למסורת העצרות אלול והימים הנוראים", נמסר מלשכת הראש"ל.
