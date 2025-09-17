הראש"ל ממריא, אמש ( צילום: ללא קרדיט )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ממשיך בימים אלה את מסורת אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ומשתתף מדי לילה בעצרות סליחות והתעוררות ברחבי הארץ.

במעונו של הראש"ל הודיעו כי: "בעקבות הפניות הרבות שהגיעו מצפון ומדרום, ולאור אתגר המרחק בהתניידות בין הערים השונות והצורך לאפשר השתתפות רחבה יותר של קהל מכל רחבי הארץ, הוחלט להיעזר בהליקופטר שיאפשר לראשון לציון להגיע למספר מוקדים שונים בלילה אחד. בכך ניתן להרחיב את מעגל המשתתפים ולאפשר למאות ואלפים נוספים לקחת חלק בעצרות".

מרן זצ" ממריא לעצרות התשובה ( צילום: צבי יעקובזון )