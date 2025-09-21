ברגעים אלו ממש, כאשר השנה החולפת מתקרבת לסיומה והשנה החדשה עומדת בפתח, נזכרים אנו בדבריו המרטיטים של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל:

"בכוח התפילה הזו - מעמד תפילת ועד הרבנים ערב ר"ה לשנות גזר דינו של אדם לחיים...!"

הבה נעצור לרגע ונחשוב - האם יש לנו הזדמנות גדולה מזו? הרב אלישיב, גדול הפוסקים בדורנו, מעיד בפנינו על כוחה העצום של תפילה זו. זוהי לא סתם עוד תפילה, אלא מפתח ממשי לשינוי גורלנו!

שולחים עכשיו את השמות לתפילה – ומשנים את גזר הדין לחיים!

בעוד רגעים ספורים, השערים ייסגרו. הספרים ייחתמו. האם לא כדאי לנצל את ההזדמנות האחרונה הזו? האם לא ראוי לעשות מאמץ אחרון, להושיט יד לעזרה, ובכך לזכות בברכה לשנה טובה ומתוקה?

אל תתנו לרגע הזה לחלוף. הצטרפו עכשיו למעגל התורמים, ותנו לתפילתם של גדולי הדור לשאת את שמכם לפני כסא הכבוד.

ברגעים אלו, כשאנו עומדים על סף השנה החדשה, ניתנת לנו ההזדמנות להיות חלק ממעמד תפילה זה. בתרומתנו לועד הרבנים, אנו לא רק מסייעים לנזקקים, אלא גם זוכים להיכלל בתפילה שבכוחה לשנות גזר דין.

פוסק הדור זצוק"ל, פסק – וכך נקבע הלכה למעשה. התפילה של ועד הרבנים בערב ראש השנה, בהשתתפות גדולי ישראל שליט"א המפנים את זמנם היקר כדי להגיע ולהתפלל עבורנו, התורמים ל'ועד הרבנים', משנה את גזר הדין שלנו – לחיים!

