דוחק וצפיפות חסרי תקדים: עומס עצום בנתב"ג בעקבות הטסים לאומן

פחות משתי יממות לפני ראש השנה, נמל התעופה בן-גוריון חווה עומס יוצא דופן כתוצאה מהמוני מתפללים בדרכם לאומן. תורים ארוכים בדלפקי היציאה גרמו לכאוס ולאנדרמוסיה, ואילצו את כוחות הביטחון של השדה להתערב ולהסדיר מחדש את תהליכי הבידוק והמעבר. עדי ראייה מתארים רגעים של חוסר אונים ותסכול עקב הדוחק והצפיפות באולמות הטרמינל |תיעוד (חרדים)

אלפי הטסים באולמות הנוסעים בנתב"ג הערב (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)

נמל התעופה בן-גוריון נקלע הערב לכאוס חסר תקדים, כאשר המוני מתפללים בדרכם לעיר אומן שבאוקראינה גדשו את אולמות הנוסעים. עם התארכות התורים, נוצר עומס עצום על דלפקי היציאה, שהוביל למצב של בלבול ולחץ בקרב הנוסעים.

בשלב מסוים, כוחות הביטחון של נתב"ג נאלצו להתערב כדי להסדיר את התנועה ולייעל את תהליכי הבידוק והחתמת הדרכונים. במשך דקות ארוכות, אלפי נוסעים המתינו בתנאי צפיפות קשים לתורם, דבר שיצר מתיחות רבה במקום.

עדי ראייה שהיו בטרמינל תיארו את הרגעים הקשים והתסכול הרב מול העומס והדוחק. האנדרלמוסיה בנמל התעופה, המתרחשת מדי שנה לפני ראש השנה, מצביעה על הצורך בהערכות מוקדמת טובה יותר מצד הרשויות כדי למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
שימו לב לאחדות..................
אין על עמי

