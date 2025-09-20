דוחק וצפיפות חסרי תקדים: עומס עצום בנתב"ג בעקבות הטסים לאומן

נמל התעופה בן-גוריון נקלע הערב לכאוס חסר תקדים, כאשר המוני מתפללים בדרכם לעיר אומן שבאוקראינה גדשו את אולמות הנוסעים. עם התארכות התורים, נוצר עומס עצום על דלפקי היציאה, שהוביל למצב של בלבול ולחץ בקרב הנוסעים.

בשלב מסוים, כוחות הביטחון של נתב"ג נאלצו להתערב כדי להסדיר את התנועה ולייעל את תהליכי הבידוק והחתמת הדרכונים. במשך דקות ארוכות, אלפי נוסעים המתינו בתנאי צפיפות קשים לתורם, דבר שיצר מתיחות רבה במקום.

עדי ראייה שהיו בטרמינל תיארו את הרגעים הקשים והתסכול הרב מול העומס והדוחק. האנדרלמוסיה בנמל התעופה, המתרחשת מדי שנה לפני ראש השנה, מצביעה על הצורך בהערכות מוקדמת טובה יותר מצד הרשויות כדי למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.