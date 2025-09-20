מויעין עילית במרכז האיום (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)
ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם סרטון המכיל איומים חמורים נגד מדינת ישראל, כאשר במרכזו ניצבת העיר מודיעין עילית כיעד מרכזי לפיגועים קשים. הסרטון, שנועד להפיץ פחד ולהרתיע את הציבור הישראלי, מהווה עליית מדרגה באיומים של חמאס.
בסרטון נראית העיר החרדית בבירור, תוך שהיא מסומנת כאחד מהיעדים המרכזיים שהארגון שואף לפגוע בהם. המסר האלים מכוון באופן מיוחד לאוכלוסייה החרדית, ומעיד על כוונת חמאס לערער את ביטחונם האישי של אזרחי ישראל בכל מקום.
