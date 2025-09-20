כיכר השבת
מעורר חשש כבד

חמאס באיום חסר תקדים: האם העיר החרדית תהפוך בקרוב לשדרות? | צפו

בסרטון חריף של איומים אותו פרסם ארגון הטרור הרצחני חמאס נגד מדינת ישראל נראית העיר מודיעין עילית כשהיא יעד מרכזי לאיום בפיגועים קשים שעלולים חלילה להיות בשטחה (חרדים)

מויעין עילית במרכז האיום (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)

ארגון הטרור הרצחני פרסם סרטון המכיל איומים חמורים נגד מדינת ישראל, כאשר במרכזו ניצבת העיר מודיעין עילית כיעד מרכזי לפיגועים קשים. הסרטון, שנועד להפיץ פחד ולהרתיע את הציבור הישראלי, מהווה עליית מדרגה באיומים של חמאס.

בסרטון נראית העיר החרדית בבירור, תוך שהיא מסומנת כאחד מהיעדים המרכזיים שהארגון שואף לפגוע בהם. המסר האלים מכוון באופן מיוחד לאוכלוסייה החרדית, ומעיד על כוונת חמאס לערער את ביטחונם האישי של אזרחי ישראל בכל מקום.

