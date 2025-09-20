מויעין עילית במרכז האיום ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א )

ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם סרטון המכיל איומים חמורים נגד מדינת ישראל, כאשר במרכזו ניצבת העיר מודיעין עילית כיעד מרכזי לפיגועים קשים. הסרטון, שנועד להפיץ פחד ולהרתיע את הציבור הישראלי, מהווה עליית מדרגה באיומים של חמאס.