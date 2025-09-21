כיכר השבת
בדרך לתחנה המרכזית

אימה באוטובוס בירושלים: נעמדה קדימה בגלל צפיפות והותקפה קשות

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד תושב נתניה בגין תקיפה חמורה של נערה בת 16 באוטובוס קו 74 בירושלים | הפרקליטות מבקשת את מעצרו עד תום ההליכים: "הסתלק במהירות מהמקום" (משפט)

אוטובוס (צילום: David Cohen/Flash90)

פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד תושב נתניה בן 31 בעקבות מעשה חמור שביצע בקטינה כבת 16 במהלך נסיעה באוטובוס בירושלים.

הפרקליטות, שפרסמה היום (ראשון) את כתב האישום, ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד ברכה בן אדרת-זרחיה מפרקליטות מחוז ירושלים, המתלוננת עלתה יחד עם חברותיה לאוטובוס בקו 74 בירושלים.

היא עלתה בתחנה של רחוב קינג ג'ורג לכיוון התחנה המרכזית. בשל הצפיפות, נעמדה המתלוננת בקדמת האוטובוס, והנאשם נעמד מאחוריה.

במהלך הנסיעה התקרב אליה וביצע בה מעשה חמור בניגוד לרצונה, על אף ניסיונותיה להתרחק ממנו בשל הצפיפות.

בהמשך, כאשר עברה המתלוננת למקום אחר באוטובוס, עקב אחריה הנאשם, והמשיך במעשיו. בשלב מסוים אף הוכתמה חצאיתה של המתלוננת.

כאשר המתלוננת וחברותיה ירדו מהאוטובוס, פנתה החברה למתלוננת והסבה את תשומת ליבה לכתם בחצאיתה. אותה עת, ירד הנאשם אף הוא מהאוטובוס, הסתכל לכיוון המתלוננת והסתלק במהירות מהמקום.

תוכן שאסור לפספס:

