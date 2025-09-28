סוד פדיון הנפש שעובר מדור לדור שאתם חייבים להיות שותפים בו 

פדיון הנפש הוא סדר מיוחד שהועבר מפי גדולי המקובלים דור אחר דור, עד שהגיע לרבנו הרש״ש הקדוש. הרש״ש הקדוש ביסס את הסדר והנחיל אותו לדורות, עד שנשמר בקדושה בישיבת המקובלים "נהר שלום" בירושלים.
מהותו של הפדיון היא ביטול מקטרגים וגזירות מעל האדם, יצירת תיקון רוחני וניקוי הצלם של האדם והשפעת שפע של רחמים.
בערב יום הכיפורים יערך המעמד המיוחד בישיבת נהר שלום בירושלים, ע''י ראש הישיבה המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי. יהודים מהארץ ומהעולם מוסרים את שמותיהם לפדיון המיוחד, וזו ההזדמנות שלכם להצטרף גם לפדיון זה בעלות של 36 ש''ח בלבד לכל שם.
השנה, יותר מתמיד, רבים מבקשים לבטיח לעצמם שנה טובה יותר לקראת יום הכיפורים, ולצרף את שמותיהם למעמד הקדוש, שבעז''ה ישפיע על כל אחד ואחד.
אלה שעשו את הפדיון בשנה החולפת מספרים כי שנה זו עברה עליהם טובה יותר מכל שנה שקדמה לה, בהצלחה, בישועה, בזיווגים ובפרנסה, כששלא ספק הם תולים זאת בפדיון הנפש שערך להם המקובל הרב בניהו שמואלי.
כעת, המיזם האדיר הזה בערב יום הכיפורים פתוח לכלל הציבור, כשכל אחד יכול להעביר את שמו ושם יקיריו לפדיון המיוחד, ולהבטיח לעצמו בעז''ה שנה טובה ומבורכת, ומוצלחת בכל העניינים.
