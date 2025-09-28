סוד פדיון הנפש שעובר מדור לדור שאתם חייבים להיות שותפים בו 

אילוסטרציה על פי ציור של הרש"ש ( צילום: AI )

פדיון הנפש הוא סדר מיוחד שהועבר מפי גדולי המקובלים דור אחר דור, עד שהגיע לרבנו הרש״ש הקדוש. הרש״ש הקדוש ביסס את הסדר והנחיל אותו לדורות, עד שנשמר בקדושה בישיבת המקובלים "נהר שלום" בירושלים.

מהותו של הפדיון היא ביטול מקטרגים וגזירות מעל האדם, יצירת תיקון רוחני וניקוי הצלם של האדם והשפעת שפע של רחמים.