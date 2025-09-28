ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, המשיך גם השנה במסורת אותה התחיל מרן הגראי"ל שטיינמן ועלה למסור שיחת חיזוק בישיבת מיר בירושלים.

כזכור, מדובר במסורת אותה הנהיג מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל, שהיה נוהג לבוא כל 'עשרת ימי תשובה', למסור שיחת חיזוק לאברכי ובחורי ישיבת מיר. בזמן מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין זצוק"ל, המסורת הליטאית נקטעה, והתחדשה שוב כאשר הגר"ד לנדו עלה על כס ההנהגה.

השנה כאמור ראש הישיבה עלה לירושלים ומסר את השיעור לפני תפילת מנחה, כאשר בהתחלה מסר שיעור על 'מסכתא דכלה' ולאחר מכן עבר לדבר דברי כיבושין, לרגל הימים בהם אני נמצאים.

בדברים שנשא ראש הישיבה בפני אלפי תלמידי הישיבה אמר בין היתר: "חובתם של כל אלו שלא לומדים, להכיר טובה יומם ולילה ללומדי התורה, שרק בזכות לימודם הם חיים כאן, וגם אם יש כאלו שלא מבינים את זה או לא רוצים להבין את זה, זו האמת".