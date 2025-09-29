לא האמנתי שאגיע ככה ליום כיפור הזה. אם הייתם פוגשים אותי לפני כשנה וחצי הייתם מוצאים אדם שבור ורצוץ שעתידו לוט בערפל כבד, לא הבנתי איך החיים שלי יכולים להימשך לאחר שאשתי נפטרה ל"ע והשאירה אותי עם בית ויתומים רכים ל"ע.

לא חשבתי שהבית יוכל לתפקד, שאני אוכל לעסוק במשהו בחיים חוץ מלטפל ולהיות אבא ואמא גם יחד במשרה כפולה.

אחד המלאכים שעזרו לי לייצב את הספינה היה ארגון 'בית התבשיל' שמהרגע הראשון לאחר האסון הכבד החל לשלוח אלינו ארוחות חמות עד הבית ומה שהארוחות האלו עשו... זה פשוט לא יתואר.

עצם העובדה שאני והילדים יכולנו לשבת יום אחר יום, כולל כמובן שבתות ומועדים, סביב צלחות מהבילות עם אוכל מזין וביתי, טעים וטרי, אפשרה לנו להרגיש לרגע נורמליים, לחזור לעצמנו, עם כל הכאב והצער הנורא, עם הדמעות שפורצות מאליהן לפעמים באמצע האוכל, דמותה של אשתי ע"ה שמרחפת בבית לעיני כולנו, החיים מוכרחים להימשך והארוחות של בית התבשיל מסמלים את זה יותר מכל.

שולחים 'סעודה מפסקת - מנה של כוח' למשפחה נזקקת וזוכים בעז"ה לשנת שפע >>

גם ברגעים הכי קשים, והיו לא מעט כאלו, בעליות ובמורדות שחוויתי עם הילדים, הקשיים וההתמודדויות עם יתומים רכים, הכאב הנפשי, הגעגועים הנוראיים, ידענו שהארוחות של 'בית התבשיל' תמיד יהיו שם, מזינות, טעימות, מושקעות, עטופות בדיסקרטיות ומסירות, ממתינות ליד הדלת, בשעה הקבועה, עוגן של יציבות וכוח.

כעת בערב יום כיפור, שנה וחצי לאחר שהצטרפנו למעגל המשפחות המקבלות מדי יום ארוחות חמות מבית התבשיל, אנחנו נמצאים ב"ה במקום אחר לגמרי, העובדה שאני מסוגל לכתוב בכלל את המילים האלו, למצוא לעצמי את הזמן כדי לכתוב כמה מילים ולהודות למלאכי החסד שדואגים לנו כל יום במסירות – אומרת את הכול!

ערב יום כיפור, כשכל עם ישראל נערך ל'סעודה המפסקת' זה הזמן לדאוג לאלפי ילדים שהארוחות של בית התבשיל הם עבורם יום יום 'סעודה המפסקת' שחוצצת בינם לחיים של רעב וקיבה מקרקרת, ומוח שלא יכול להתרכז בלימודים, ונפש שמצטמקת ומגיבה בדרכים לא נעימות ל"ע.

להעניק 'סעודה מפסקת' כזו למשפחות וילדים רעבים זוהי הצדקה הגדולה ביותר והזכות החזקה ביותר להגיע עמה לרגע החיתום הגורלי ביום הכיפורים הבעל"ט, להיחתם בספר חיים טובים.

מקליקים כאן - שולחים 'סעודה מפסקת - מנה של כוח' למשפחה נזקקת וזוכים בעז"ה במידה כנגד מידה לחתימה טובה לשנה מבורכת של שפע ושמחה ומילוי כל משאלותיכם לטובה בעז"ה.