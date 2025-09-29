הצעת החוק הממשלתית שמוסיפה 31 מיליארד ש״ח לתקציב המדינה לשנת 2025 לטובת הוצאות ביטחון, עברה כעת (שני) במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית, חברי דגל התורה, יחד עם גולדקנופף התנגדו, אייכלר ופרוש נמנעו וש"ס תמכה.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, 55 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 50 שהתנגדו.

נציגי דגל התורה קיבלו הנחיה מראש הישיבה הגר"ד לנדו להצביע היום נגד התקציב.

בסיעת ש״ס הודיע שיתמכו: ומסרו כי "הצעת התקציב ל״קופסה הביטחונית״ שתעלה היום למליאת הכנסת, עוסקת בצרכים החיוניים ביותר להמשך הלחימה – רכש חימושים ושכר אנשי המילואים. אלו עניינים של פיקוח נפש ממש, ומשכך, סיעת ש״ס תצביע בעד ההצעה".

חבר הכנסת אבי מעוז, שפרש מהקואליציה על רקע דרישות תקציביות לטובת תלמודי התורה הציוניים, הודיע לקואליציה כי הוא יצביע נגד התקציב ויצטרף בהצבעתו למפלגות החרדיות. ההודעה התקבלה בהפתעה בקואליציה, שהאשימה את מעוז בכך שהוא "מסכן את ביטחון ישראל" ופוגע במאמצי המלחמה.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גינה בחריפות את עמדת יהדות התורה להתנגד בהצבעה על התקציב וכינה את הנחיית הגר"ד לנדו "חוסר אחריות".

חה"כ יעקב אשר מסר בתגובה לסמוטריץ': "חוסר אחריות זה לעקוף וללחוץ דרך התקשורת על רוה"מ בזמן שליחות ביטחונית ומדינית דרמטית וגורלית בארה"ב".

בהצעה שעברה, הוצע להעלות את תקרת הגירעון לשנת 2025 כך ששיעור הגירעון הכולל לא יעלה על 5.2% מהתוצר (במקום 4.9%). עוד מוצע להגדיל את ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2025 מסך ההוצאה המותרת לשנת 2024, כך שתעמוד על שיעור של 20.4%, מתוכו 5.6% לשם מימון ההוצאות הדרושות לצרכים ביטחוניים בשל הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לרבות המערכה מול איראן, ו-0.4% לשם מימון ההוצאות הדרושות לצרכים אזרחיים הנובעים במישרין מהלחימה כאמור.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "זה תקציב חשוב. ה-30.8 מיליארד ₪ שעולים כאן להצבעה נועדו בעיקר לתקציב הביטחון. הצבא וצרכיו בעת מלחמה צריכים להיות מעל לכל מחלוקת. לגבי הכלכלה, המספרים מדברים בעד עצמם. השקל חזק הרבה יותר משהיה ערב המלחמה, הבורסה שוברת שיאים, והיא הפרמטר הטוב ביותר לאמון ולאופטימיות של המשקיעים. זה קורה כי כולם יודעים שהמלחמה הזו מורידה את הסיכונים הגיאופוליטיים שלנו בצורה דרסטית. מצבנו הולך ומשתפר, הכלכלה הולכת לצמוח בצורה אדירה. הניצחון יביא ביטחון, והביטחון יביא לתנופה אדירה של הכלכלה".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי: "מדובר בהצעות שמטרתן היא לאפשר את הגדלת מסגרת ההוצאה בשנת הכספים 2025 בשל הימשכות מצב הלחימה. למעשה, אנו מאשרים את ההוצאות של מרכבות גדעון הראשון ועם כלביא. מדובר באישור שהוא בדיעבד, זו לא דרך המלך. בגלל המלחמה ומטעמים ברורים שלא ניתן היה להודיע ברבים מתי מבצע עם כלביא יתחיל ולהיערך אליו בצינורות המקובלים – אנו נדרשים לעשות זאת כרגע. מרכבות גדעון ב' לא משוקף כרגע בתקציב הזה. ההשפעות התקציביות של מרכבות גדעון ב' ישוקפו בשנת הכספים 2026".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק התקציב לשנת הכספים 2025 אושר בחודש מרץ 2025. במהלך חודש מאי 2025 החלה מדינת ישראל במבצע 'מרכבות גדעון', שבמסגרתו גדל היקף גיוס המילואים מעבר לצפוי וגרר הוצאות לחימה נוספות. ביום 13 ביוני 2025 פתחה מדינת ישראל במבצע "עם כלביא" נגד איראן אשר כלל תקיפות משמעותיות של זרועות הביטחון בשלל אמצעים שכוונו נגד איראן. תקיפות אלה גררו תקיפות נגד של איראן בישראל ומאמצי הגנה משמעותיים של זרועות הביטחון".