מה עושה אב כשנאמר לו שהרופאים "הרימו ידיים"? איך מגיבה אמא כשהילדה שואלת בלחישה: “אמא, יום אחד אני אהיה בריאה?”

בכל יום, אלפי משפחות עומדות בניסיון אשר לא ניתן לתארו במילים. אין להן כבר במה לאחוז, מלבד אמונה, תקווה... ותפילה.

עזר מציון, מפעל החסד האדיר בראשות עמוד החסד של דורנו הרב חנניה צ'ולק, מקיים בפעם הראשונה מעמד זעקה ותחינה לביטול הגזירות, במעונו של מרן המשגיח ר' דן סגל שליט"א ובנוכחות מניין תלמידי חכמים מופלגים, בעת הרצון המסוגלת ביותר - ערב חיתום הדין.

למסירת שמות לחצו כאן>>

"עַל הַחוֹלִים שֶׁיִּתְרַפְּאוּ וְעַל הַבְּרִיאִים שֶׁלֹּא יֶחֱלוּ"

המעמד ההיסטורי יתקיים ביום ג', ט' תשרי בשעה 19:30 (ניתן למסור שמות עד כחצי שעה לפני המעמד), בו יעתירו על החולים הזקוקים לרחמי שמיים מרובים לרפואה שלמה, וכן יבקשו לעורר מידת הרחמים על כלל ישראל שיזכו לחיים טובים ולשנה של ישועות, בריאות ושחלילה לא ידעו כל חולי.

הארגון שמלווה אלפי חולים ובני משפחותיהם בארץ ובעולם מדי יום ביומו, מעניק הזדמנות נדירה לקחת שותפות ממשית בפעילות החסד העצומה ולזכות בסנגור הגדול ביותר בבית דין של מעלה.

מי מאיתנו לא מחפש בימים אלו לצבור זכויות לקראת חיתום הדין? מי לא מחפש לחתום את שנתו לחיים טובים? זאת ההזדמנות שלנו והחובה שלנו לקחת בזה חלק.

יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק: "אנו בארגון עדים לכך שהקב"ה משלם מידה כנגד מידה. אולם אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו לסייע להם ככל הניתן, בתמיכה רפואית ובעזרה נפשית לחולים ולמשפחותיהם עד לרפואתם השלמה בעזרת השם. נתפלל כולנו שזכות הרבים תעמוד לכל אחד ואחד, ושתהא זו שנת רפואה וישועה לכל ישראל".

למסירת שמות לביטול הגזירות ע"י המשגיח עד יום שלישי בשעה 19:00, לחצו כאן>>