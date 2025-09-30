15 רבני קהילות ומורי הוראה התכנסו, בראשותו של הפוסק החסידי המפורסם הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, בכדי להשיב לשאלות הציבור על הלכות יום כיפור ובדגש על שאלות שונות שמתעוררות בקרב חולים ל"ע לקראת הצום.

מאחורי היוזמה החשובה עומדים גבאי בית מדרשו של האדמו"ר מספינקא בית שמש, בית מדרש שמהווה מגדל-אור להרמת קרן התורה והחסידות בשכונת רמב"ש ד', ובמסגרת בית ההוראה 'חקל יצחק - ספינקא' הפועל לאורך כל ימות השנה בבית המדרש, יזמו את הכינוס החשוב הזה של רבני הקהילות, להשיב דבר הלכה למאות שואלים שחלקם אף הגיעו מכלל שכונות העיר בית שמש.

לפני כינוס רבני הקהילות, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, ראב"ד בד"ץ קהילות יעקב ודומ"ץ שיכון ויזניץ ב"ב, ונשיא 'בית ההוראה - ספינקא' ברמב"ש ד', מסר שיעור הלכתי בהיכל בית המדרש בענייני יום הכיפורים בהלכה ובאגדה, שיעור שמשך אליו קהל גדול של אברכים שמילאו את בית המדרש וכל מבואותיו.

בשיעורו עמד הגרי"מ שטרן על נושאים הלכתיים שעליהם נחוץ לתת את הדעת ביום הקודש, וכן העלה שאלות שמגיעות לפתחם של הרבנים מדי שנה בשנה ביום הכיפורים, כמו איך אלו שלוקחים תרופות בקביעות יכולים לקחת גם ביום הכיפורים.

בדברו שיבח הגרי"מ שטרן, את היוזמה החשובה של גבאי בית המדרש ''חקל יצחק - ספינקא' בנשיאות ובראשות אדמו"ר מספינקא בית שמש להגדיל תורה ולהאדירה בשכונת רמב"ש ד' שהיא שכונה חדשה, וככל שמעמידים בה את היסודות על אדני התורה וההלכה, כך זה ישפיע לדורות על צביונה הטהור של השכונה.

כאמור לאחר השיעור הגרי"מ שטרן יחד עם הרבנים הגאונים חברי בית ההוראה ספינקא, השיבו על שאלות הציבור, כולל שאלות רבות שהגיעו למוקד הטלפוני המיוחד שהורחב לקראת הכינוס. אל הרבנים הצטרף פרופ' אורי דיאור מנהל מח' נשים בבית החולים הדסה עין כרם, שהגיע במיוחד לבית שמש בכדי להשתתף בכינוס ולתת את הפן הרפואי בשאלות שנדרשות לחוות דעת רפואית לקראת הצום.

הרבנים שהשתתפו בכינוס: הרה"ג רבי אהרן יוסף לוריא רב בית המדרש 'חקל יצחק - ספינקא', והרבנים הגאונים: רבי אהרן מרדכי גרין, רבי אריה פרנקל, רבי אשר יעקב אולמן, רבי דב רבינוביץ, רבי יחיאל מיכל וויינר, רבי יצחק אייזיק אונגר, רבי יצחק אייזיק טוביאס, רבי יצחק בראנסדורפר, רבי מאיר אברהם פינטער, רבי שלום גשטטנר, רבי שמואל יוסף שטיצברג, רבי שמואל מנדל שפיצר.

במקביל בבית המדרש ספינקא-בית שמש נערכים בס"ד גם לקראת מעמדי חג הסוכות הבעל"ט, הן בשיעורי תורה ברבים מפי חשובי הרבנים, הן בישיבת בית הזמנים, והן במעמדי שמחת בית השואבה שייערכו ברוב עם בקול שיר וזמר במעמד אדמו"ר מספינקא בית שמש ובהשתתפות רבני העיר.