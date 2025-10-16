בימים האחרונים נערך כינוס חשוב ורב משמעות בביתו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ברוך דב פוברסקי , בהשתתפות נציגי "משמרת השבת" ורבנים חשובים. בכינוס נטלו חלק: הגאון חיים הרב אליהו בייפוס - יושב ראש 'משמרת השבת', הגאון הרב יצחק ישעיה וייס - גאב"ד נווה אחיעזר, הגאון הרב יצחק מרמרוש - גאב"ד שיכון ג', והגאון הרב שמעון דב רייסנר - גאב"ד חריש.

במהלך הכינוס עלה הצורך הדחוף בפיקוח הלכתי בכל נושא שבעבר לא נדרש לכך. הרבנים שיתפו את ראש הישיבה בתופעה מדאיגה שהתפתחה לאחרונה: לאור הדרישה הגוברת של הציבור לפיקוח הלכתי מהודר של 'משמרת השבת', נוצרו מקרים רבים של זיופים והטעיות, בהם נטען כי מוצרים או שירותים מסוימים עומדים בסטנדרטים של 'משמרת השבת', בעוד שבפועל הדבר אינו נכון בלשון המעטה.

מנכ"ל 'משמרת השבת' הרב אריאל כהן שיתף את הרבנים במקרים רבים ומגוונים של הטעיות וזיופים שהגיעו לידיעת הארגון. הנוכחים הגיבו בתדהמה לנוכח מקרים שבהם שיתף המנכ"ל את הרבנים הגאונים.

כך סיפר כי אברך שרכש מזגן של חברה מוכרת, שכלל חיישן נוכחות הגורם לתריסים לעקוב אחר הנמצאים בחדר בכל תזוזה. לאברך הקונה נאמר כי המזגן כולל "מצב שבת", אך רק לאחר ההתקנה ובעקבות פרסומים יזומים של 'משמרת השבת', התעורר חשדו והוא בירר את העניין. במשך מספר שבועות נמנע מלהשתמש במוצר עד ש'משמרת השבת' איתר עבורו פתרון ייחודי וייעודי.

סיפור נוסף שאירע לאחרונה ובו שיתף מנכ"ל 'משמרת השבת' את הנוכחים היה כשאברך רכש דירה בלב בני ברק מקבלן חרדי ירא שמים. כאשר נכנס לדירה וביקש לראות אישור הלכתי על משאבות המים, נאמר לו כי לא נעשה בהן כלל "מצב שבת". רק לאחר משא ומתן ארוך, הקבלן הסכים לספוג עלות של עשרות אלפי שקלים על מנת לבצע את הנדרש ולאשר את מערכת המים לשימוש בשבת. הדבר חידד את הצורך להיות בקשר מראש עם 'משמרת השבת' - הגוף מוסמך ומיומן בתחום זה; קשר שמונע מראש תקלה איומה ר"ל וכן עגמת נפש מיותרת ח"ו שיכולה להימנע מבעוד מועד.

מקרה נוסף שעלה במפגש הוא סיפורו של עובד בתוך המערכת של 'משמרת השבת' שעמד לרכוש מקרר בחנות בבני ברק. הלה ביקש במפורש מקרר עם אישור 'משמרת השבת' וציין כי הוא עובד בארגון, מתוך בקשה שלא יטעו אותו, כמצוי למרבה הצער וכפי שעולה מפניות רבות המגיעות כל העת לארגון. לאחר שקיבל את המקרר לביתו, התברר שגם הוא הוטעה. בהסבר המפוקפק של בעל החנות נאמר לו כי 'משמרת השבת' הוא "שם גנרי" וכי מפני זה גם אם יביאו לו פתרון אחר, הדבר אינו נחשב להטעיה.

ב'משמרת השבת' ציינו כי מקרים אלו מדגישים את החשיבות העצומה של הגברת הפיקוח ההלכתי ואת הצורך בערנות הציבור, על מנת למנוע הטעיות וזיופים שפוגעים באמון הציבור ובשמירת השבת כהלכתה. 'משמרת השבת' ממשיך לפעול ללא לאות למען טוהר השבת וההגנה על ציבור היראים לדבר ד' המקפיד על קלה כבחמורה.