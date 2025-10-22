במהלך היום התקיימו 3 סבבי מופעים, כשבכל סבב גדשו את המתחמים כ-2,700 איש. על הפקת האירוע חתומה חברת FDD פרודקשיין בניצוחו של המפיק דוד פדידה.

אלפי המשתתפים נהנו ממגוון מתחמים ופעילויות הכוללים חשיפה של תמונות נדירות והסיפורים שמאחוריהן, סרטונים שטרם נחשפו, חידון אינטראקטיבי נושא פרסים, סרט ייחודי בטכנולוגיית תלת מימד ומתחם מדהים ומרגש בשם ׳העוגן׳ ובמרכזו ספינת ענק שנבנתה במקום, ועליה הוקרן מיצג המספר את סיפור מאבקו של מרן להתרת העגונות במלחמת יום הכיפורים וכמובן ההקשר המצמרר למלחמת חרבות ברזל, כשלסיום הופיעה במקום הולוגרמה של מרן בגודל מלא.

מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט״א כיבד את המשתתפים בנוכחותו ונשא דברים לעילוי נשמתו של אביו הגדול זי״ע. בדבריו חיזק הראשל״צ את לומדי התורה המחזיקים את העולם וציין כי זו הייתה מורשתו החשובה של מרן זי״ע, להעמיד תלמידי חכמים לאלפים ורבבות.

במהלך היום סיירו במתחם אישי ציבור ומכובדים רבים, ובראשם יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי וחברי הכנסת של התנועה, בכירי משרד הדתות בראשות המנכ״ל יהודה אבידן, וראשי האגפים יעקב כהן וצורי פורת, סגר״ע י-ם הרב צביקה כהן, בכירי העירייה, חברי מועצה רבים ועוד. האישים נפעמו לגלות אירוע שכמותו טרם היה מאז פטירתו של מרן לפני 12 שנים.

בתום האירוע הצטלמו אלפי המשתתפים במתחם אינטראקטיבי המדמה תחנות מסוימות מחייו של מרן. החל מחדר הלימוד, בית הכנסת היזדים וכלה בקברו בבית החיים בסנהדריה, ויצאו עם מזכרת נפלאה מאירוע מרומם.

רגע השיא באירוע היה כמובן המופע המרכזי של ענקי הזמר היהודי יעקב שוואקי וחיים ישראל בביצועים מרגשים לזכרו של מרן, וכן הופעות אורח של משה דואק ואפילו יונתן רזאל שקפץ לביצוע בהפתעה. בין השירים עלה השחקן והזמר שולי רנד לקטעי מחזה שכתב על חיי מרן.

מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן עלה לברך את המשתתפים והעלה על נס את ׳חוק מרן׳ שעבר לאחרונה ומסדיר באופן רשמי את הנצחת זכרו של מרן הגר"ע יוסף זיע״א.

מפיק האירוע דוד פדידה מציין כי מדובר ביום הראשון מתוך יומיים מלאים כאשר היום (רביעי) ימלאו את האולמות נשים ונערות מכל רחבי הארץ שבאות להעמיק במורשתו של מרן, ללמוד ולהתרשם מדמותו האדירה. במהלך היום יהנו המשתתפות ממתחמי פעילות מותאמים לנשים, וכן להופעת ענק עם הזמרות יעל כליפא, שירי נשיא, דין דין אביב וחדווה לוי, כשאת קטעי המחזה על מרן תבצע השחקנית סוניה סודרי.

יצוין כי מאז פטירתו של מרן כשרבבות אלפי ישראל ליוו אותו בדרכו אחרונה, טרם התקיים אירוע רב משתתפים שכזה לזכרו, ובמשרד לשירותי דת מצפים כי מדי שנה האירוע ילך ויגדל לאחר שכאמור, לאחרונה העבירו בכנסת את ׳חוק מרן׳ להנצחת זכרו של אביר הרועים.