מתחם יוקרתי הכולל 96 יחידות דיור בלבד, בתצורה של בתים דו־קומתיים מרווחים ( צילום: יח"צ )

בית גדול בריבית קטנה: שוק הנדל"ן בישראל חוזר לתנופת עליות, אך דווקא עכשיו, מתאפשרת לציבור המשפחות ומשפרי הדיור הזדמנות נדירה של ממש: ריבית משכנתא קבועה של 2.99% בלבד ל־20 שנה – מסלול שלא נראה בישראל זה שנים רבות ואינו קיים כיום במערכת הבנקאית.

קבוצת רם אדרת, מהחברות המובילות בענף, הודיעה על פתיחת המסלול הייחודי עבור חמישה בתים בלבד בפרויקט היוקרה "אדרת בגני איילון" - אחיסמך, צעד שמעניק לרוכשים חיסכון כלכלי עצום של מאות אלפי שקלים לאורך חיי ההלוואה וקיבוע יציבות כלכלית לעשורים קדימה. מדובר בהזדמנות חד־פעמית לרכוש בית רחב ידיים במרכז הארץ בתנאים חסרי תקדים. בפרויקט מדגישים כי מדובר בבשורה משמעותית לטובת הרוכשים: "אנחנו כחברה צופים שהריבית במשק צפויה לרדת, אך הציבור הנוטל היום הלוואות, ממשיך לשלם ריביות גבוהות. לכן בנינו מסלול ייחודי שמעניק כדאיות פיננסית. במקום לשלם על משכנתא ממוצעת של מיליון שקל כ־5,400 שקלים בחודש – הרוכש משלם כ־4,200 שקלים בלבד. מדובר בחיסכון מיידי של כ־1,500 שקלים בכל חודש, סכום שמצטבר למאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. זו בשורה כלכלית אמיתית לרוכשי הדירות."

פרויקט "אדרת בגני איילון" אינו עוד בניין מגורים, אלא שכונת בוטיק פרטית ומתוחמת, המהווה מהפכה של ממש בדרך שבה משפחות בונות את ביתן ומגשימות חלום של איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר. בתוך נוף ירוק ואוויר צלול, 20 דקות בלבד מתל אביב ובני ברק, נבנה בימים אלה מתחם יוקרתי הכולל 96 יחידות דיור בלבד, בתצורה של בתים דו־קומתיים מרווחים, עם שישה חדרים גדולים, תכנון מוקפד, מפרט טכני עשיר וכניסה נפרדת לכל יחידה.

הרוכשים יכולים לבחור בין דירת גן עם חצר גדולה ורחבת ידיים לבין דופלקס גג עם מרפסות ענקיות ומפלס גג פתוח – תחושת בית פרטי לכל דבר, בסביבה תורנית איכותית ומבוססת.

השכונה ממוקמת בגני איילון – אחיסמך, במרחק 20 דקות בלבד מבני ברק ותל אביב וכחצי שעה מירושלים, בסמוך לכבישים 1 ו־40 ולמרכזי תעסוקה ותחבורה ארציים. היא כבר מאוכלסת במאות משפחות איכותיות, עם מוסדות חינוך, בתי כנסת, גני ילדים, פארקים ירוקים, טיילת לאורך נחל גזר ומרכז מסחרי חדש הנמצא במרחק הליכה.

זוהי סביבה המשלבת בין תחושת כפר פרטית, שקט ופסטורליה, לבין נגישות מושלמת למרכז הארץ ולמוקדי התעסוקה, המסחר והחיים החרדיים.

הדירות עצמן תוכננו על ידי משרד "אור אדריכלים", מהמובילים בישראל, תוך מחשבה עמוקה על אורח חיים תורני ומשפחתי. חללים פתוחים, מטבחים רחבים, זרימה טבעית של אור ואוויר, חומרים ברמה הגבוהה ביותר ומרחבים נדיבים לילדים, אירוח ומשפחה.

המבקרים בדירה לדוגמה הביעו התפעלות: "זה כמו לגור בבית פרטי במושב יוקרתי, רק בלי לצאת מהמרכז". רבים מהמבקרים מציינים כי מדובר בפתרון היחיד היום באזור המרכז המאפשר מעבר אמיתי לבית גדול בעל תחושת מרחב ופרטיות, מבלי להיגרר למחירים של 7-8 מיליון שקלים כמקובל בווילות פרטיות.

אכלוס הפרויקט צפוי כבר בעוד כשנה, והמחיר לבית עומד על 4,240,000 שקלים בלבד, כאשר במסלול הריבית החדשה, ההחזר החודשי יציב, נמוך וצפוי מראש, מה שמאפשר למשפחה לתכנן את צעדיה בביטחון מלא. ברם אדרת מדגישים כי ההצעה בתוקף עבור חמישה בתים בלבד, והיא אינה צפויה לחזור.

את הפרויקט מובילה קבוצת "רם אדרת", מהחברות היזמיות והקבלניות הבולטות בישראל, הפועלת בשיתוף עם חברת "סלעית". שתי החברות בונות כיום אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, תוך התמחות בפרויקטים ברמת גימור גבוהה ובליווי בנקאי מלא של בנק לאומי.