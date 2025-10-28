כיכר השבת
"יעבור כחלום יעוף"

ראש הישיבה הגר"ד לנדו בדברי חיזוק ותנחומים לבחור האבל שנעצר | תיעוד

תלמיד הישיבה אריאל רוזנצווייג שנעצר במהלך ה'שבעה' על אביו ושוחרר, עלה הערב למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו | ראש הישיבה ברכו בחמימות: "תלמד תורה ולא תשים לב לכל הרשעים האלה שרוצים לקחת אותך למקום הרע הזה בצבא" | בנוסף, בירכו שיקבל פטור וניחם אותו על פטירת אביו (חרדים)

הבחור שהשתחרר מהכלא הצבאי אצל הגר"ד לנדו (צילום: שמוליק קורלנסקי)

הבחור אריאל רוזנצווייג שנעצר באופן ברוטאלי וכואב במהלך ה'שבעה' על אביו ושוחרר, עלה הערב (שלישי) למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו. ראש הישיבה ברכו בחמימות: "תלמד תורה ולא תשים לב לכל הרשעים האלה שרוצים לקחת אותך למקום הרע הזה בצבא". בנוסף, בירכו שיקבל פטור וניחם אותו על פטירת אביו.

כזכור, בשבוע שעבר נעצר אריאל רוזנצווייג תלמיד ישיבת 'נווה ארץ' - יתום טרי, במהלך הלילה באמצע השבעה על אביו. הוא נעצר ע"י המשטרה הצבאית בביתו ברמת גן, בעת שהוא יושב שבעה על אביו המנוח שהלך לעולמו ימים אחדים לפני.

למרות תחנוני המשפחה והחברים והבכיות של האלמנה והיתומים, נגרר היתום הצעיר לכלא הצבאי - בעוון לימוד תורה. לאחר הלחץ הכבד שהופעל הבחור שוחרר מהמעצר.

בסיעת 'דגל התורה', עדכנו כי "חכ"י התנועה התכנסו הבוקר בעקבות מעצר בחורי הישיבות הקד' בעוון לימוד התורה, ביניהם גם מעצר הבחור באמצע ימי השבעה על אביו ז"ל.

"מדובר בעליית מדרגה מדאיגה והיא לא תעבור לסדר היום. ההשתוללות הזו בגיבוי היועמ"שית שחרטה על דגלה מלחמה בלומדי התורה בארץ הקודש, נועדה בין היתר כדי לטרפד את החוק להסדרת מעמדם שיובא בקרוב בס"ד".

