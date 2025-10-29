שופטי בית המשפט העליון, בהרכב מורחב בראשות המשנה לנשיא השופט נועם סולברג, דנים בשעה זו (רביעי) בעתירות נגד המדינה, עתירות המבקשות להורות על גיוס כל תלמידי הישיבות בשל העובדה שאין חוק המסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות.

בפתח הדיון אמר ראש ההרכב השופט סולברג: "אנחנו דנים בשלוש עתירות ביישום פסק הדין שניתן כאן בבג"צ בו נקבע שבהתאם למצב החוקי הקיים - המדינה אינה מוסמכת להימנע באופן גורף מגיוס תלמידי הישיבות, אין כיום הסדר חקיקתי המאפשר להבחין בין תלמידי הישיבות לבין יתר המיועדים לשירות צבאי. אין לרשות המבצעת להורות שלא לאכוף את חוק שירות הביטחון על תלמידי הישיבות".

המדינה עדכנה בפתח הדיון כי יש למעלה מ-5,000 תלמידי ישיבות שהוכרזו כבר כ'משתמטים' והרכב השופטים הקשו על המדינה פעם אחר פעם בשאלה מדוע צה"ל לא עצר את אלפי תלמידי הישיבות בשל היותם 'עריקים'.

נציגת המדינה הסבירה כי יש קושי טכני לעצור אלפי עריקים, אך השופטים המשיכו להקשות ואף ביקשו נתונים כמה משתמטים חרדים נעצרו אל מול משתמטים חילונים שנעצרו.

