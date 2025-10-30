רכבת ישראל מפרסמת הבוקר (חמישי) החלטה שערורייתית לפיה תחנת הרכבת המרכזית בכניסה לירושלים תיסגר במהלך כל שעות עצרת הענק של המגזר החרדי.

מדובר בתחנת הרכבת המרכזית דרכה צפוים לעבור עשרות אלפים המבקשים להשתתף ב'עצרת המיליון' בשערי ירושלים.

בהודעת רכבת ישראל נאמר: "בשל העומסים הצפויים, יום ה' (30.10.25) בעקבות עצרת התפילה המתוכננת בירושלים הוחלט יחד עם משטרת ישראל, כי תחנת ירושלים יצחק נבון תיסגר לשירות החל ממחר (חמישי) בשעה 12:30 ועד לחידוש השירות כסדרו בתום העצרת בשל היותה בלב העצרת ולמען שמירה על בטחון הציבור".

ברכבת ישראל הוסיפו: "כלל קווי הרכבת והתחנות מלבד יצחק נבון תופעלנה כסדרן. אנו מתנצלים על אי הנוחות".

ח"כ ישראל אייכלר פנה לשרים בן גביר ורגב וביקש: "שלא לשתף פעולה עם רודפי הציבור החרדי שמבקשים למנוע את זכות ההפגנה מחר.

לדבריו: "יש לאפשר את תנועת הרכבות כסדרן למען ביטחון הציבור, ולא לסכן המוני נוסעים שיצטופפו בתחנות וברכבות בהלוך ובחזור עקב הפסקת השירות".

"יש לזכור", הוסיף אייכלר: "כי בהפגנות ההמוניות ליד הכנסת, הרכבות פעלו כסדרן ולא מנעו מאף מפגין להגיע ולחזור מתי שהוא רוצה".