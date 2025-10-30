אני זאב, בן 36, גר בבני ברק, ואני מנהל חיים שרוב האנשים היו מתארים כ"טירוף מוחלט" או "סדנת הישרדות 24/7".

בבוקר אני אברך, לומד ומתעמק. ובערב? אני הופך לסופר סת"ם - משרטט אותיות קדושות, עם קולמוס ודיו, על קלף. עבודה שמצריכה ריכוז של צוללן בעמקים.

יש לי את יערה - אשתי, המלאך הקונדיטורי שלי, שגם היא בת 36, והיא קונדיטורית מצליחה שמשגעת את כולם עם הריחות והיצירות שלה.

האנרגיה הפרועה

ועכשיו, מה שבאמת הופך את הבית שלנו לפארק שעשועים: שבעה בנים! כן, שבעה. לא אחד, לא שניים. שבעה! כשמישהו שואל אותי "מה שלומך?" אני עונה: "כרגע חמישה רגועים. תודה ששאלת!".

הבנים האלה הם מכונות אנרגיה בלתי נדלות. כשהם צעירים, היכולת שלהם להקשיב היא קצרה יותר מהדרך שבה אני שולח אותם לשטוף ידיים. אתה מנסה לדבר איתם על משהו רציני, והם כבר מטפסים על דלת המקרר.

בשלב מסוים, הבנתי שאם אני נלחם בשובבות, אני נלחם במשהו בסיסי בתוכם. זה כמו לנסות לכבות שריפה עם בייגלה. זה לא עובד! התובנה הגדולה שלי הייתה: השובבות שלהם היא רק צורה לא מנומסת של לבקש 'בבקשה תְּתַעֲלוּ לִי את האנרגיה המטורפת הזו!'.

ברגע שהפסקתי לראות בהם "ילדים רעים" והתחלתי לראות בהם "מוחות מבריקים שמחפשים במה", הכל השתנה.

בסוף היום, כשאני מגיע הביתה, יערה, שהייתה אחראית על הבצק והבלגן גם יחד, עם מצבר ריק. זה הרגע שבו אני נכנס, מוחא כפיים ואומר: "תם עידן הקונדיטוריה, מתחיל עידן הסופר!".

אני לוקח פיקוד: מקלחות בטיימינג צבאי, ארוחת ערב מהירה, ואז אני נכנס למחסן שלי עם הקלף והדיו. יערה, אישה חכמה, הבינה מהר מאוד: השעות האלה זה לא "תחביב", זו פרנסה. אז היא דואגת לשקט. היא יודעת שאני חייב לעמוד ב"הספקים" של הכתיבה, בדיוק כפי שהיא חייבת לעמוד בזמני האפייה.

שבת חורף: מבלגן, למעבדת האושר

הקושי האמיתי הגיע עם לילי שבתות החורף הארוכות. פתאום, בסעודה של ליל שבת, כולם נמתחים כמו מסטיק ישן. שירים, דברי תורה, ואתה רואה את העיניים שלהם מתכווצות מעייפות ומשעמום. וכל אחד רוצה את אבא שלו - פנוי, מחויך, וקרוב – ודורש את כל הלב שלך לעצמו. לחלק את הלב לשבעה? זה בלתי אפשרי!

במקום לחשוב "איך אני מעיף אותם לישון?", החלטתי להפוך את השבת לנקודת השיא של השבוע!