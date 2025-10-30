שלטים ובהם תמונתו של אריאל שמאי, הבחור תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', שנעצר לפני כשבוע לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס, התנוססו הבוקר (חמישי) בכניסה לירושלים.

במתחם הצטופפו מאז שעות הבוקר, לקראת העצרת, המוני תלמידי הישיבה. גם הגרש"ב סורוצקין, ראש הישיבה ומי שנחשב לאחד המנועים שמאחורי העצרת, נכח במקום.

בדקות שקדמו לפתיחת העצרת ולתפילת מנחה במקום, שוחח הגרש"ב סורוצקין עם הבחור העצור וסיפר לו על העצרת ועל השלטים שנתלו ובהם דמותו.

"רק חזק ואמץ", אמר לו, והוסיף: "מתפללים לשחרור המיידי. זה לא ייאמן מה שקורה פה. קידוש שם שמים אתה עושה ואתה נושא את העול על כתפיך. מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל".

מוקדם יותר היום נחשף בכיכר השבת כי הגרש"ב סורוצקין ניהל במשך הימים האחרונים מספר פגישות עם בכירים ב'עדה החרדית' - הנחשבת כידוע לחוג הכי קיצוני בציבור החרדי. הדיונים עם ראשי 'העדה' עסקו בעצרת הענקף והגרש"ב סורוצקין הצליח לשכנע את הרבנים להשתתף בעצרת, למרות שלא יהיו שם מסרים כפי שהם רוצים.

גורם שהיה מעורה עד דק בפרטים, מספר ל'כיכר השבת': "הגרש"ב עשה את הלא-ייאמן, מכיוון שהמחשבה הראשונה של כולם הייתה שהם לא ישתתפו, בדיוק כמו שהפלג לא משתתף בהפגנות המיינסטרים החרדי, אך הגרש"ב הצליח לשכנעם שמדובר בקידוש השם גדול".

כפי שדווח בימים האחרונים בהרחבה ב'כיכר השבת', העצרת נוצרה בזכותו של ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, שהצליח לשכנע את גדולי הדור בדבר נחיצותה, לאחר שעצרו בחור מתמיד מישיבת עטרת שלמה.