ראש הישיבה יטוס לצרפת

גזירת גיוס בנות צרפת: הגרמ"ה הירש התערב והבחורה שנעצרה שוחררה

מעצרה של בחורה דתיה מעולי צרפת חשף בעיה מהותית - הצהרתן של בנות צרפת אינה מקובלת על הצבא | רבני צרפת פנו בבהילות לראש הישיבה הגרמ"ה הירש ובפעילותו הבחורה שוחררה | כעת נעשים מאמצים לגבש פתרון לבעיה | בשבוע הבא ראש הישיבה יטוס למסע חיזוק בצרפת

לקראת משבר חדש? לפני תקופה קצרה נעצרה בחורה דתיה מעולי צרפת בשדה התעופה, כשהיא בדרכה לשמחה משפחתית.

הבחורה ישבה מספר ימים בבית הכלא הצבאי, כאשר רשויות הצבא טענו שהם לא מכירים בהצהרת הדת של רבני צרפת. הרבנים שיגרו פניות למעונו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש כדי שיטפל בבהילות בנושא.

ראש הישיבה נכנס לעובי הקורה בדחיפות ופעל בדרכים שונות שחלקן לא ניתנות עדיין לפרסום, ואכן בסייעתא דשמיא הבחורה שוחררה.

אלא שבתוך כך התברר כי ישנה בעיה מהותית עם בנות צרפת שההצהרה שלהן אינה מקובלת על הצבא.

בשל כך עלו במיוחד רבני צרפת למעונו של הגרמ"ה כדי לגבש מתווה שיספק את הרשויות ויסיר את חרב גזירת גיוס בנות. בשבועות האחרונים הנושא היה על שולחנו של ראש הישיבה ול'כיכר השבת' נודע כי הוא עומד לקראת פתרון.

במקביל, צפוי ראש הישיבה לטוס בשבוע הבא לצרפת למסע חיזוק מיוחד, במסגרתו יפגשו עמו רבני ועסקני צרפת כדי להשלים את גיבוש המתווה שייתן פתרון הולם לבעיה.

