נפילה מגובה בכיתה

ילד בן 6 התנדנד עם הכסא בתלמוד תורה - נפל ונפצע באורח בינוני

ילד חרדי כבן 6 נפצע באורח בינוני בתלמוד תורה בו הוא לומד, לאחר שנפל בעת שהתנדנד עם הכסא עליו הוא ישב | הילד פונה עם חבלת ראש לבית החולים (חרדים)

הזירה בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד חרדי כבן 6 נפצע הבוקר (שלישי) באורח בינוני במהלך הלימודים בכיתה בתלמוד תורה בו הוא לומד, ופונה לבית החולים.

כוחות ההצלה הוזעקו לתלמוד תורה ברחוב הרב לנדא ב, מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלה בראשו.

חבריו סיפרו לחובשים כי הוא התנדנד עם הכסא עליו ישב, כשלפתע נפל אחורנית וקיבל מכה בראשו.

הכוחות העניקו לילד טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים 'שניידר' כשמצבו, כאמור, מוגדר בינוני.

כוחות ההצלה בזירה (צילום: דוברות הצלה)

בנימין פישל, אליה הלוי ונהוראי כלפון חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי חבריו - הוא התנדנד עם הכיסא עליו ישב כמשובת נעורים ונפל אחורנית. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שניידר כשהוא סובל מחבלה בראשו - מצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

חובשי הצלה דניאל סאל וחיים אורטנר דיווחו: "כשהגענו למוסד הלימודים, הכווינו אותנו לילד בן 4 כשהוא סובל מחבלת ראש לאחר שנפל. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שניידר בפתח תקווה".

