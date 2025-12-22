ארון הקבורה העתיק והכתובת "חשמ..." שעוררו סערה

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

ראיתי אותו בעיניי. ארון קבורה עתיק, גלוסקמה קטנה, ועליה כתובת עתיקה: "שמעון בן אליעזר". לפי החופר, על גלוסקמה סמוכה נכתב "חשמ..." – חשמונאי.

עמדתי מול הממצא והרגשתי צמרמורת. האם זה באמת צאצא של בית חשמונאי? האם מול עיניי מונח שריד ממשפחת גיבורי האומה?

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הסיפור מתחיל בשנת תשנ"ו (1996). בעת חפירות הצלה לקראת הרחבת כביש 443, נחשפה מערת קבורה מימי בית שני בסמוך לאתר "קובור אל־יהוד" (מכונה קברי הגימנסיה). מהומה במסעדה בשכונה החרדית: צעירים איימו על לקוחות בליל שישי נחמן שטרנהרץ | 13:41 אל תתקרבו לבני ברק: החסימות הצפויות לקראת הפגנות הפלג הירושלמי היום נחמן שטרנהרץ | 14:43 הארכיאולוג שמעון ריקלין (כיום עיתונאי) חשף במערה כוכים חצובים בסלע ו־22 גלוסקמאות. על חלקן נחרטו שמות ביוונית ובעברית. הממצא עורר סערה. ריקלין דיווח שעל אחת הגלוסקמאות הצליח לזהות את האותיות "חשמ...", ובעקבות זאת הציע לזהות את המערה כמקום קבורת צאצאי החשמונאים. הכותרות רעשו.

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

אלא שאז הגיעו הפשקווילים. במאה שערים נתלו מודעות חריפות נגד "מחלל קברי גיבורי האומה בית חשמונאי". ריקלין, שפעל לפי כללי ההלכה, נאלץ לפנות לפוליטיקאים אברהם רביץ ויבלח"ט אריה דרעי והסביר להם שהחפירה נעשתה בהיתר הלכתי מלא.

הסערה שככה, אך הפשקוויל המקורי עדיין שמור בידי עד היום.

• • •

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

כיום אנחנו יודעים שמדובר אולי בצאצאים של משפחת החשמונאים.

ארון הקבורה עצמו נמצא ריק. אך עצם הכתובת, עצם השם "חשמונאי" החרוט על האבן, מעורר התרגשות. זו עדות פיזית לקיומה של משפחה שנשאה את השם הזה לאורך דורות באזור מודיעין.

הגלוסקמה מוצגת כיום במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין, לצד ממצאים נוספים: מטבעות מתקופת המרד הגדול ומרד בר כוכבא, עיטורי קיר מבית כנסת חשמונאי עתיק, וחותמות אבן עם כתובות ארמיות.

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור במוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

הביקור התקיים בחג חנוכה תשפ"ו במסגרת קורס מדריכי טיולים שכותב השורות מעביר מטעם עמותת "לשומרה".

כשעזבנו את המוזיאון, עדיין קינן בליבנו הספק – האם אי־פעם נדע בוודאות היכן נקברו מתתיהו ובניו?