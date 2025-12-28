הפגנות עבר נגד הגיוס ( צילום: דוד כהן/פלאש90 )

בפלג הירושלמי עדכנו הבוקר (ראשון), כי הם מתכוונים לצאת למחאה גדולה בכל רחבי הארץ. ל'כיכר השבת' נודע לפני זמן קצר, כי מתוכננת לבסוף הפגנה אחת באיזור בני ברק.

בהודעה שיצאה הבוקר נכתב: "עקב מעצר תלמידי הישיבות והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, הורה מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול ר' עזריאל אויערבאך שליט"א, כי יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות בתוקף ובעוז נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר". בהודעה נרמז כי המחאה תהיה בכל רחבי הארץ: "המוני בית ישראל יוצאים היום (ראשון) בשעות אחה"צ (16:00–17:00) למחאה רבתית ותקיפה". עוד נמסר: "רבני ארגוני הסיוע שמעו מגדולי התורה התבטאויות חריפות אודות המעצרים האחרונים: לא שייך לשקוט כבלע את הקודש - כאשר תלמידי ישיבות צורבא מרבנן מושלכים כאחרוני הפושעים לכלא כאשר חטאם הוא עוון לימוד תורה. ואם עושים זאת ומעזים לעצור אותם - גם המדינה תיעצר!".

רבני הפלג במחאה בעבר ( צילום: כיכר השבת )

ל'כיכר השבת' נודע, כי התכנון ההתחלתי היה לצאת למחאת ענק במספר מוקדים ברחבי הארץ, אך לבסוף נפלה ההכרעה כי ההפגנה תתקיים באיזור בני ברק ולא יהיו עוד מוקדים.

עסקן מ'הפלג' מספר ל'כיכר השבת': "אף פעם לא הפגנו על בחורי ישיבות שנעצרו ששייכים לדגל התורה, אלא בעיקר על בחורים ספרדים שאין מי שיילחם עבורם, הפעם, בשל החוצפה של רשויות הצבא, הוחלט לקיים הפגנות גם על בחורים מהמיינסטרים".

עוד מספר העסקן: "אך מכיוון שמדובר על בחורים מהמיינסטרים, רק כעת התקבלה ההחלטה להפגין במקום אחד ולא בעוד מקומות, כמו שנהגנו במעצרים של בני עלייה משלנו".

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, בליל שישי האחרון נעצרו תלמידי ישיבת 'חברון' ו'סורוצקין', בעוון עריקות.

תלמיד ישיבת 'חברון' הבחור החשוב יהודה בן עמרם נעצר בתחנת המשטרה בירושלים אחרי שזומן לחקירה, והועבר למשטרה הצבאית בעוון לימוד תורה לאחר שהתגלה כעריק.

במקביל, תלמיד ישיבת 'סורוצקין' הבחור החשוב שמריהו גריינימן, נעצר אמש בעת שחזר מנתב"ג והתגלה במסוף כעריק, הוא הועבר למשטרה הצבאית, וקיבל הבוקר 10 יום בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה.

בפלג הגיבו בזמן אמת: "ברור שהמיינסטרים לא יגיב, תוך שימוש בתירוצי קש וגבבה - 2 ישיבות הדגל של המיינסטרים האשכנזי - חברון וסורוצקין התנערו באלגנטיות מתלמידיהם והותירו אותםצבאופן רשמי להינמק בכלא לבדם - ללא השמעת קול מחאה".