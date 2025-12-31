כיכר השבת
הבטחתו הנדירה של הגר"מ מאזוז זיע"א • הילולת הענק של  'כסא רחמים' מתקרבת

כמדי שנה מוסדות ישיבת 'כסא רחמים' מקיימים את ההילולא השנתית המוגדרת כהילולא הגדולה בעולם אם למעלה מ10,000 איש • השנה לכבודו של מרן הגר"מ מאזוז מדובר על הפקה ייחודית במינה • וגם: ההבטחה הנדירה שמרגשת אלפים

ההילולא הגדולה של ישיבת כסא רחמים כבר שנים רבות שהפכה לשם דבר. מדובר באירוע בהפקת ענק שאין דומה לה, עבור כלל הציבור, על שלל עדותיו, באירוע הענק ללא ספק מזמן כבר חוצה קהילות ומגזרים, האירוע שמוגדר כהילולא הגדולה בעולם מכיל בתוכו קהל עצום של למעלה מעשרת אלפים איש סביב שולחנות ערוכים.

להתלהבות סביב המאורע ישנן מספר סיבות מרכזיות. ראשית, האירוע מתקיים ברוב פאר והדר, עם קהל עצום שמתכנס בו, מדובר בהפקה ייחודית יוצאת דופן בכל מובן. כל גדולי ישראל נוכחים באירוע כאשר ניתן לחזות בהם עין בעין ולזכות בברכתם הקדושה. בנוסף לכך, משתתפי האירוע נהנים מארוחות שף וליווי מוזיקלי של גדולי הזמר, כשהשנה הסתלקותו של הרב מאזוז האירוע צפוי לעסוק בזכרו ומורשתו בהפקה נדירה ומיוחדת.

למעשה, כל רוכש כרטיס, זוכה להכנס להילולא הגדולה ולהשתתפות במגוון הגרלות מיוחדות, שבראשן הגרלת הענק על סך רבע מליון שקלים. בנוסף לכל זה, כל משתתפי הכנס, מקבלים מתנה ייחודית על פי בחירה.אם לא די בכך הזריזים המקדימים יהנו מהגרלות מקדימות שהחלו כבר, עם שלל חבילות מיוחדות: חבילה לבית, חבילה לאשה, תכשיטים ועוד. מהרו להצטרף כעת בלחיצה כאן

גולת הכותרת המרכזית היא ברכתו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שהבטיח, כי כל מי שירכוש כרטיס להילולא יזכה שיחזור לו פי עשרה לפחות!

האירוע מתקיים ברוב פאר והדר, עם קהל עצום שמתכנס בו, מדובר בהפקה ייחודית יוצאת דופן בכל מובן (צילום: יח"צ)

מאז הבטחתו הנדירה של מרן הגר"מ מאזוז העידו אלפים כי לאחר שרכשו כרטיס זכו שחזר להם פי עשרה בדיוק באורח פלא, כך מספר משה אחד הרוכשים: רכשתי כרטיס וידעתי כי ברכתו של הרב, רק חיכיתי לגלות איך, שבוע לאחר מכן אשתי קיבלה מענק מיוחד מהעבודה שלה אחרי שנים רבות, הסכום תאם בדיוק פי עשרה מהכרטיס שקניתי.

במערכת הישיבה מספרים כי אלפי סיפורים מגיעים מדי שנה במערכת, ודוקא השנה לאחר הסתלקות הרב זיע"א ברכתו והבטחתו מתקיימות בתורמים כפל כפליים.

האירוע הענק יתקיים ביום שלישי י"ז טבת 6.1 לראשון בגני התערוכה תל אביב באולמות ענק שיכילו את ציבור האלפים שעתיד להגיע לאירוע.

