דובי מייזלס מנגן לפני ראשי הישיבות ( צילום: באדיבות המצלם )

ישנם רגעים שבהם המחיצות בין שמיים לארץ נראות דקות מתמיד. רגע כזה התרחש השבוע בגובה עשרות אלפי רגליים, בטיסה חזור ממיאמי לניו יורק, על סיפון מטוסו הפרטי של הנגיד ר' אשר אגרט.

ראשי הישיבות, הגאון רבי דוד שוסטל, מראשי ישיבת 'בית מדרש גבוה' לייקווד, והגאון רבי צבי פינק, ראש ישיבת 'חיים ברלין', עשו את דרכם חזרה מהמעמד ההיסטורי של הנחת אבן הפינה לכולל החדש בצפון מיאמי ביץ'. אל הנסיעה התלוו אמן הרגש וזמר הקומזיץ דובי מייזלס יחד עם חברי מקהלת 'ידידים' המפורסמת. במרכז הטיסה, שלף דובי מייזלס את הגיטרה. בתוך רגעים ספורים, החל להתנגן בחלל המטוס הניגון המרטיט "קול דודי דופק", לחנו הקדוש של בעל ה'ברכת שמואל', רבי ברוך בער ליבוביץ' זצ"ל.

הנוכחים בטיסה מספרים על מחזה שקשה לתאר במילים: ראשי הישיבות, שכל חייהם שקועים בים התלמוד, נצפו כשהם שרויים בדבקות עליונה, עיניהם עצומות ופניהם להבות, מצטרפים בשירת הלב לניגון המיוחס.

המעמד, התרחש כאמור בעיצומם של ימי השובבי"ם המסוגלים לתיקון ולקרבת אלוקים.