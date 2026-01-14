הנהלת הביטוח הלאומי הצדיעה לפעילות הקודש של מתנדבי זק"א

מחווה יוצאת דופן ומרגשת של הוקרה, הערכה ושותפות גורל, נרשמה במשרדי ההנהלה הראשית של הביטוח הלאומי בבירה. הנהלת המוסד הבכירה, בראשות המנכ"ל מר צביקה כהן, בחרה לחרוג מהשגרה ולעצור את ישיבת ההנהלה השבועית, כדי להקדיש אותה לאירוח מיוחד ויוצא דופן: ראשי ארגון זק"א ומשלחת מורחבת ממתנדבי הארגון המסורים, אלו שעמדו בחזית המערכה הקשה והכואבת ביותר על כבוד המת מאז פרוץ המלחמה בבוקר שמחת תורה.

המעמד נפתח באווירה מלאת רגש. מנכ"ל הביטוח הלאומי, מר צביקה כהן, קיבל את פני האורחים בחמימות רבה והושיב אותם סביב שולחן ההנהלה. בדברים שנשא בפני הפורום הבכיר ונציגי המתנדבים, עמד המנכ"ל בהרחבה על גודל השעה ועל כובד האחריות המוטלת על כתפיהם של אנשי זק"א בימים אלו, ובפרט מאז שבת שמחת תורה תשפ"ד. כהן הדגיש בדבריו כי המפגש הינו ביטוי מובהק להערכה העצומה שרוחשים עובדי הביטוח הלאומי למי שמשלבים בעבודתם תעצומות נפש אדירות, רגישות אין קץ ומסירות שאין לה אח ורע.

"השליחות החשובה שלכם", אמר המנכ"ל, "מהווה עמוד של חסד המאיר בתוך החשיכה שאפפה אותנו מאז אותו בוקר של שמחת תורה, למשך תקופה ארוכה. אתם, שנכנסתם למקומות הקשים ביותר, הוכחתם מהי גבורה יהודית. שיתוף הפעולה ההדוק בין הביטוח הלאומי לזק"א הוא נדבך קריטי ומרכזי ביכולתה של החברה הישראלית כולה להתמודד עם האסון. בשם ההנהלה ובשם העובדים כולם, אנו מבקשים לומר לכם תודה - לא רק על המעשים הפיזיים, אלא על הלב הגדול, על הדמעות שנצרתם ועל העמידה האיתנה במראות ובאתגרים שקשה לתארם במילים".

במהלך הישיבה התפתח שיח בלתי אמצעי ומרתק בין חברי הנהלת המוסד למתנדבים. בכירי הביטוח הלאומי האזינו בקשב רב לתיאורים מהשטח, והביעו התפעלות מעוצמות הנפש של העוסקים במלאכה.

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, נשא דברים בשם הארגון והמתנדבים. הוא ביקש לנצל את הבימה המכובדת כדי להודות להנהלת הביטוח הלאומי על השותפות האמיצה, שחורגת לדבריו הרבה מעבר לקשרי עבודה בירוקרטיים רגילים. בדבריו, האיר הרב חסיד זרקור על נקודה משמעותית ורגישה הנוגעת לחוסנם הנפשי של המתנדבים: "כשאנחנו פוגשים את הזוועות בשטח, הידיעה שיש מאחורינו גוף חזק ואנושי כמו הביטוח הלאומי, שמעניק לא רק מעטפת מקצועית אלא בעיקר אוזן קשבת ולב מבין - היא קריטית עבורנו", אמר.

הרב חסיד הוסיף וציין לשבח את התמיכה העקבית של המוסד לביטוח לאומי לחוסנם של המתנדבים ואת הדלת הפתוחה לה הם זוכים: "הדאגה הכנה שלכם לנפש המתנדב, הרצון לשמוע, להכיל ולסייע בהתמודדות עם המראות הקשים, הם הדלק והחמצן שמאפשרים לנו להמשיך בעבודת הקודש הזו יום אחר יום. מצאנו בביטוח הלאומי בית חם וכתובת אמיתית לכל צורך שעולה מן השטח".

המפגש המיוחד הסתיים בהבטחה הדדית להמשך עשייה משותפת ופורה למען עם ישראל, מתוך תחושת שליחות, ערבות הדדית ואחריות ציבורית מהמעלה הראשונה.