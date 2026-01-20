נדמה שאין נושא נפיץ יותר בישראל של 2024 מאשר גיוס חרדים. כולם מדברים על זה – פוליטיקאים, פרשנים באולפנים ופעילים ברשתות. כולם בטוחים שהם צודקים, אבל האם מישהו עצר רגע כדי להבין איך הגענו עד הלום?

בפודקאסט החדש והמסקרן, "חרדים בקו האש", מחליט יוסי לוי, מנכ"ל "איגוד שומר ישראל" (נצח יהודה), לשים את הסיסמאות בצד. לוי, שחי את התפר שבין בית המדרש לשדה הקרב כבר שנים, מארח בפרק הבכורה את האיש שבמו ידיו סלל את הדרך - תא"ל (במיל') יהודה דובדבני.

"יהודה, ירדת מהפסים?"

בשיחה גלויה ומרגשת, דובדבני חוזר לימים שבהם הרעיון של חרדים בצה"ל נשמע כמו מדע בדיוני. "אמרו לי 'יהודה ירדת מדעתך'", הוא משחזר בפני לוי. "הרמטכ"ל אמנון ליפקין-שחק אמר לי: 'בן גוריון לא הצליח, רבין לא הצליח, אתה חושב שאתה תצליח?'".

אבל דובדבני, עם עקשנות של מי שגדל על מורשת אביו שלחם בלטרון בתש"ח, לא ויתר. הוא הבין שכדי להזיז הרים, צריך להגיע לפסגה – אל גדולי הדור.

בחלק הראשון חושף דובדבני את הסטירה (והברכה) מהרב עובדיה

דובדבני אל הרב עובדיה יוסף זצ"ל. "הזהירו אותי שאם הוא יסכים, אני אקבל את הסטירה המפורסמת," הוא צוחק. דובדבני הציג בפני הרב את הטיעון של משה רבנו לשבטי גד וראובן: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?". הרב עובדיה הקשיב, נתן את ברכתו – ואכן, גם את הסטירה המפורסמת..

מורשת של 20,000 לוחמים

מה שהתחיל כהזיה של איש אחד מול מערכת סקפטית, הפך למפעל חיים. מ-31 חיילים בפלוגה הראשונה, צמח "נצח יהודה" (שראשי התיבות שלו הם גם "נוער צבאי חרדי" וגם רמז לשמו של יהודה דובדבני) למעצמה עם למעלה מ-20,000 בוגרים..

"זה לא יכול להיות שהחברה החרדית לא תיכנס ותישא בעול," אומר דובדבני בכאב לקראת סיום הפרק, כשהוא מתייחס למצב הנוכחי. "יש מוצר מדף אחד - או ישיבה או ישיבה. צריך שיהיו עוד פתרונות למי שלא לומד"..

בפרק הבא ימשיך דובדבני לחשוף את מערך הפגישות וההוראות שקיבל מהרב שטיינמן זצוק"ל

האזינו לפרק הבכורה המלא של "חרדים בקו האש" – המסמך האנושי המטלטל מאחורי מהפכת השילוב החרדי.